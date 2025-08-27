“¿ANMAT está?”: fuertes críticas a los controles sobre medicamentos y productos riesgosos

En diálogo con Canal E, el especialista en Economía de la Salud Martín Morgenstern volvió a advertir sobre fallas en el sistema de control de la ANMAT. Según señaló, existen casos preocupantes de medicamentos y productos prohibidos en otros países que todavía circulan en Argentina, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia del organismo.

“Ya en su momento alertamos sobre el fentanilo y hoy nos volvemos a preguntar: ¿ANMAT está?”, expresó el especialista, comparando la situación con el juego infantil “Lobo está”.

El caso de la ranitidina y el omeprazol

Morgenstern detalló que en 2020 tanto la FDA como la ANMAT exigieron el retiro de la ranitidina, un fármaco ampliamente recetado, tras descubrirse que contenía un componente que con el tiempo se transformaba en un potente cancerígeno. En Estados Unidos el medicamento fue retirado definitivamente y el laboratorio GSK enfrenta demandas multimillonarias.

Sin embargo, según denunció el especialista, en hospitales públicos de Argentina la ranitidina continúa siendo recetada. “El viernes pasado, mis alumnos en la Facultad de Medicina me confirmaron que la ranitidina sigue siendo el medicamento de prioridad en hospitales públicos”, aseguró.

También se refirió al uso extendido del omeprazol, autorizado como venta libre pese a que “está probado que puede dañar los riñones” y que debería emplearse solo en tratamientos agudos y no de manera crónica.

Johnson & Johnson y el escándalo del talco contaminado

Otro ejemplo señalado por Morgenstern es el de los talcos de Johnson & Johnson, que durante décadas se fabricaron a base de talco mineral contaminado con amianto, una sustancia cancerígena de categoría 1A.

En Estados Unidos la empresa enfrenta más de 60.000 demandas y su propuesta de pagar 8.900 millones de dólares en indemnizaciones fue rechazada por los tribunales al considerarse insuficiente.

“Recién en 2023 Johnson & Johnson reemplazó el talco mineral por almidón de maíz. Pero la pregunta es: ¿qué pasa con los demás talcos que se venden en Argentina? ¿Todos son a base de almidón de maíz? No está claro”, advirtió el especialista.

“ANMAT no está”

Tras enumerar los casos, Morgenstern cerró con un fuerte cuestionamiento: “Tenemos que preguntarnos nuevamente: ¿Lobo está? ¿ANMAT está? Porque la verdad, no está”.