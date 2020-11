La historia de Laika, la perrita rusa, lanzada en el satélite ruso Sputnik 2

La perrita rusa "Laika" fue el primer ser vivo que dejó el planeta Tierra, a bordo del satélite ruso Sputnik 2, rumbo al espacio el 3 de noviembre de 1957. Esta pionera de cuatro patas no regresó y se convirtió en la primera "víctima" de la odisea espacial, una lista que aumentaría a lo largo de los años con distintos animales.

Otros 48 perros fueron enviados entre 1948 y 1961, además 15 monos y dos conejos, hasta que finalmente Yuri Gagarin fue el primer navegante espacial: la Vostok, se puso en órbita desde la Unión Soviética el 12 de abril de 1961.

Laika fue el único animal deliberadamente enviado para una muerte segura lejos de la Tierra., mientras que otros 27 animales murieron en accidentes debido a circunstancias imprevistas durante la travesía.

El líder soviético Nikita Kruschev, quien asumió el mando de la Unión Soviética dos años después de la muerte de Joseph Stalin, encabezó una carrera espacial contra Estados Unidos, una disputa entre los dos imperios para ampliar sus esferas de influencia en el mundo, en pleno auge de la Guerra Fría.

Con el objetivo de "conquistar el espacio" Estados Unidos y la Unión Soviética se embarcaron en una ostentación internacional de fuerza, tecnología y desarrollo.

While the clear focus is undoubtedly the big election, November 3rd also happens to be the anniversary of #Laika the Space Dog's orbital mission on Sputnik II. This watershed mission allowed astronauts to learn how G-Force affects living beings. We owe space travel to Laika. pic.twitter.com/dS3xRi27Za