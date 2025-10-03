CABA terminó de restaurar el "Patio Andaluz" de los bosques de Palermo

Inserto en el corazón de los bosques de Palermo, hay una joya arquitectónica ya centenaria: el Patio Andaluz. Ahora, tras años de deterioro por el paso del tiempo, las autoridades porteñas acaban de completar las obras de conservación y de restauración de este emblema patrimonial del Rosedal.

Vale recordar que este sector fue construido hace ya 96 años, con materiales que llegaron en barco desde España. Y esta restauración del patrimonio cultural es la primera intervención de importancia que se realiza desde el año 2008. La idea fue devolverle el brillo a uno de los espacios más visitados del parque y que ya forma parte de la historia paisajística porteña.

Construido en 1929, el Patio Andaluz es un jardín histórico que conserva una serie de clásicos azulejos sevillanos con representaciones de episodios de El Quijote, la obra de Cervantes, y muchas escenas de la vida española clásica de antaño: juergas, duelos entre caballeros antiguos y el trabajo de alfareros, entre otras.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la fuente principal, ubicada en el centro del Patio, se puede leer la dedicatoria que acompañó, a comienzos del siglo pasado, el obsequio de esta obra, realizada por Sevilla: “A la caballerosa y opulenta Ciudad de Buenos Aires, en testimonio de comunicación espiritual, Sevilla ofrece esta muestra de la industria de Triana, el barrio de los laboriosos alfareros y los intrépidos navegantes”.



En enero del 2026, la Ciudad inició la intervención sobre el Patio Andaluz bajo un criterio de restauración conservativa integral: en los últimos nueve meses se llevaron adelante tareas de limpieza y consolidación de superficies, y la recuperación de piezas decorativas como mayólicas, olambrillas, teselas y azulejos. Con la premisa de respetar el diseño, el patrón y la materialidad de los elementos originales, el proceso de restauración se apoyó en documentación gráfica y fotográfica, evitando intervenciones subjetivas.

“Tenemos más de 2.000 piezas de arte en el espacio público porteño. Más allá de su origen, son las que le dan identidad y carácter histórico a la Ciudad. No solo reparamos los daños físicos, sino que trabajamos con precisión y rigor para garantizar que cada pieza conserve su autenticidad histórica. Preservar el patrimonio presente en el espacio público debe ser un esfuerzo colectivo”, afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

Los trabajos incluyeron a la fuente central con su histórica dedicatoria —donde se repuso el pico vertedor, se consolidaron relieves y se trató la taza para generar una unidad cromática visual—, una fuente secundaria, ocho escaleras, la recuperación de los pisos que presentaban hundimientos y roturas, además de barandales, columnas de hierro y la pérgola, ocho bancos interiores, cuatro exteriores, y doce bancos ubicados en los caminos y frente al lago.



“Cuidamos nuestro patrimonio cultural porque es fundamental para la Ciudad. Ya restauramos completamente el Patio Andaluz y muy cerca, también en el Parque 3 de Febrero, estamos avanzando con la ampliación del taller del MOA, Monumentos y Obras de Arte, un espacio de la Ciudad donde se cuidan y recuperan las esculturas del enorme museo a cielo abierto que es Buenos Aires”, explicó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.