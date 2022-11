La hija del playero habló tras la condena: dijo estar “conforme”, pero “no vio arrepentido” al joven

A un año del ataque, declararon culpable por “lesiones gravísimas” al joven que golpeó y dejó inconsciente al playero Arturo López. Pese a que la familia reclamaba que se haga lugar al cargo de “intento de homicidio”, está “conforme” con la decisión.

“No lo veo arrepentido”, dijo Florencia López en un diálogo con A24 tras conocer la decisión del juez. De igual forma, el joven tuvo que pedir disculpas, pero se debió a una “estrategia de la defensa”, según aclaró la hija del playero. “Más allá de que la disculpa sea genuina o no genuina, a mi no me interesa. Hace un año atrás, estábamos viviendo una vida totalmente distinta. A mi no me alcanza ninguna disculpa”, expresó.

Segundos antes de la agresión, la familia del joven reclamaba al playero que su auto se encontraba rayado.

Con respecto al cargo “lesiones gravísimas”, la hija explicó que, aunque esperaba el mayor cargo, está “conforme” con la decisión del juez, por lo que destacó que es el “primer juicio a un joven que era menor de edad” al momento de cometer el hecho y agregó: “Nos deja un poco más cerca de finalizar todo este proceso”.

El juez Alejandro Villanueva, del Juzgado Penal y Penal Juvenil 11, consideró como culpable por lesiones gravísimas, ya que entendió que el agresor no tuvo la intención de matar a López. Ahora, el tribunal debe decidir cuál será la pena que recaerá sobre él.

El estado de salud de Arturo López

El brutal ataque ocurrió el 19 de noviembre de 2021. Desde ese momento, Arturo permanece internado, recuperándose de las secuelas físicas y cognitivas que le ocasionó el golpe.

Ataque al playero: condenan al agresor pero el monto de la pena todavía no se definió

En relación con el estado de salud de su padre, Florencia contó que el playero “no sabe por qué está internado; simplemente, no comprende”. “No tiene ahora una capacidad cognitiva que le permita comprender e, incluso, hacer preguntas relacionadas al tema”, aclaró.

De esta manera, indicó que Arturo “no tiene capacidad de dialogar y de elaborar respuestas a una pregunta que se le hacen de manera lógica”.

RdC/fl