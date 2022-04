Se entregó el joven que golpeó a Arturo López, el playero del microcentro porteño

El joven de 17 años que se encontraba prófugo tras golpear al playero Arturo López en noviembre del año pasado, se entregó este viernes días después de que su padre dijera que se encontraba en Uruguay.

Fuentes policiales informaron a la agencia NA que el adolescente se hizo presente de "forma espontánea" en el Centro de Admisión y Derivación "Inchausti", situado en la calle Presidente Juan Domingo Perón 2048 de la Ciudad de Buenos Aires, en la medianoche del jueves.

El menor está acusado de "lesiones graves" luego de agredir a López en una playa de estacionamiento del barrio porteño de Monserrat y, según indicaron los voceros, se procederá a dar cumplimiento con la directivas de rigor relacionadas al ingreso y permanencia en el Centro de Admisión emanadas por el magistrado interventor.

La causa esta en manos del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas a cargo de Dra. Carla Cavaliere

El ataque al playero

El viernes 19 de noviembre de 2021 el adolescente golpeó y dejó inconsciente al playero Arturo López, de 66 años, porque supuestamente encontró el auto rayado, tras lo cual el empleado debió ser internado, con un coágulo en la cabeza. El playero evoluciona "satisfactoriamente" y, si bien su estado sigue siendo "delicado", ya articula algunas palabras y abrió los ojos.

En un primer momento, miembros de la familia del joven habían señalado que se había presentado ante la Justicia horas después del hecho, lo que en realidad no había ocurrido. "El padre del agresor dijo que se había presentado, pero no fue así. Es mentira que declaró, nunca se presentó y ahora está prófugo", advirtió Miryam Luna, abogada de la familia de López.

Hace unos días, Agustina, la hija del playero, explicó que su padre sigue internado en la clínica, donde realiza la rehabilitación correspondiente por las graves secuelas que le dejó el puñetazo que le dio el menor.

"Papá todavía sigue en la clínica. Pasaron un poco más de cinco meses desde que esto pasó. Fue una rehabilitación integral, tanto física como cognitiva por el traumatismo que le generó esta piña", contó en diálogo con Rolando Graña en la AM 990.

Además comentó que su padre tuvo dos coágulos: uno del lado frontal y el otro del otro costado y que también sufrió una fractura en el pómulo: "Fueron dos impactos, uno por el golpe y el otro cuando cae en el desnivel. Tuvimos una época en que no nos reconocía a nosotras, un estado donde no sabía nada, no entendía nada".

En este sentido Agustina manifestó que la rehabilitación permitió que en el último tiempo haya una mejoría en su estado de salud.

Para el padre del agresor, Arturo López "era un reverendo hijo de...

Javier A., padre del agresor, en diálogo con Télam argumentó: “Mi hijo solamente respondió ante un hostigamiento. Él era un tipo grande que se dedicaba a molestar a criaturas. Ahora las criaturas tienen que estar pagando los platos rotos”, y aseguró que su hijo se encuentra oculto en Uruguay.

"No era un viejito bueno como lo quieren hacer quedar. Era un reverendo hijo de puta que metió a mi hijo en terrible quilombo”, acusó luego el padre del menor agresor.

Ataque al playero en el estacionamiento: para el padre del agresor, Arturo López "era un reverendo hijo de..."

“La familia de este tipo nos inició juicio en lo civil. Las hijas de esta persona me nombraron. Me pregunto, ‘¿en qué estoy imputado para que me nombren?’. Obviamente les interesa la plata”, señaló, y afirmó que él se desempeña como changarín y que “no tiene ni un peso”.

Continuando con la insólita defensa, Javier A. agregó: "¿Sabés cuántas piñas di en mi vida? Vos cuando le das una piña a alguien que te está molestando, no lo haces con intención de matarlo. Mi hijo no lo hizo con alevosía".

“Mi hijo se lamenta y quisiera volver el tiempo atrás. Yo también ya quiero que se termine esta causa. Trato de seguir el estado de salud del hombre, hago que me digan cómo está”, concluyó el padre del adolescente prófugo.