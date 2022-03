Habló la joven víctima del abuso en Palermo: “Si antes me daba miedo salir a la calle, ahora me da pánico”

La joven de 20 años que fue víctima de la violación grupal ocurrida en el barrio porteño de Palermo, escribió una carta crítica por la cobertura de los medios y detalló cómo se siente. “Lo único que quiero es retomar la vida normal que tenía antes de ser violentada”, subrayó.

“Me dirijo a ustedes con el motivo de invitarlos a reflexionar sobre los hechos ocurridos en las últimas semanas y su estrecha relación con los medios masivos de comunicación y la opinión pública”, comienza el texto que fue presentado a través de su abogado, Hugo Figueroa. En la carta, la víctima agradece la atención que recibió y que eso permitió la celeridad de la justicia, pero también cuestionó ciertos procedimientos que la afectaron.

“Me siento muy agradecida por la visibilización que se le dio a mi caso en sentido de la presión que se genera para que se haga justicia, gracias a ello varias personas se contactaron conmigo para solidarizarse y ofrecerme su ayuda en la medida de lo posible”, destacó.

“Gran parte gracias a la exposición del caso y las cámaras de seguridad de la ciudad, se ha podido visibilizar el caso y generarle celeridad ante la justicia, con la cual en este caso me toca resaltar que estoy muy agradecida por la seriedad y la velocidad con la que se está llevando a cabo la causa. Sin embargo, cuando las pruebas fílmicas ya están siendo investigadas, ¿Por qué seguir televisando las imágenes una y otra vez?”, se preguntó.

“Lo que realmente me sorprendió y me duele muchísimo al punto de generarme terror y una angustia indescriptible (además claro, de la situación vivida) es la poca responsabilidad que han tenido los medios con la protección de mi identidad”, sostuvo y agregó: “Estos últimos días no sólo han trasmitido en directo un video en el cual se ve mi rostro al descubierto sin ningún tipo de autorización, sino también que hoy en un canal han dejado ver mi nombre en un panel, sin ningún tipo de blureo ni nada por el estilo”.

La joven explica en el texto que su abogado intentó evitar que en ese programa expusieran el nombre de la víctima y que lo contraatacaron porque el letrado había hablado de la orientación sexual de ella. “Esto fue totalmente consensuado y autorizado de mi parte y, por si no quedó claro, no tengo ningún problema en manifestar que mi inclinación sexual implica que no tengo interés sexoafectivo con hombres, lo tomo como hecho de conocimiento público y estoy totalmente orgullosa de ello, y de hecho, el comentario expuesto por mi patrocinante, resultaba importante para reafirmar la posición de que no presté consentimiento alguno en la situación (sin contar el examen toxicológico en el cual se advirtieron drogas que tampoco fueron consumidas bajo mi consentimiento)”, aclaró.

El estado de salud de la joven

Tras el hecho violento y traumático que le tocó vivir a la joven, aseguró que se encuentra en estado de pánico constante y “angustia desmesurada”. “Tengo un diagnóstico de estrés post-traumático y lo único que quiero es poder recuperarme para continuar con todos los proyectos que tenía planificados y en la medida de lo posible retomar la vida normal que tenía antes de ser violentada”, señaló.

“Esta vez fui yo, pero no me gustaría que el día de mañana, la dañada sea otra y luego de una situación tan dolorosa, deba sufrir también la exposición a que la gente diga lo que le de la gana y haga de una vivencia horrible, traumática y todos los adjetivos que creo hasta ustedes saben utilizar más que yo, un espectáculo pochoclero que sólo alimenta morbo y genera más dolor”, concluyó.



RB/FL