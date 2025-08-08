Shein se convirtió en una de las tiendas preferidas de los usuarios para comprar en el exterior desde que se habilitaron las importaciones en el país. Se trata de un nuevo gigante del e-commerce que ofrece ropa, accesorios y artículos de lifestyle a precios accesibles, con envíos a más de 150 países.

En ese sentido, muchas personas aprovechan para hacer compras de distintos artículos y desean ver qué marcas conviene comprar en la tienda online. Algunos influencers revelaron cuáles son las firmas que valen la pena invertir en ropa de buena calidad.

Shein surgió en 2012 y se caracteriza como minorista online global de moda y estilo de vida que utiliza un sistema de fabricación bajo demanda para reducir desperdicios y ofrecer un catálogo variado a bajo costo. Con casi 10.000 empleados y presencia en más de 150 países, la marca se posicionó como una de las aplicaciones de compras más descargadas del mundo.

Cuáles son las mejores marcas de ropa femenina en Shein

Según la influencer de Instagram @oridemasi reveló cuáles son las mejores marcas de ropa femenina para comprar, según los gustos:

Vestidos de fiesta

En caso de estar buscando vestidos de fiesta, la influencer recomendó la marca Aloruh ya que tiene vestidos de distintos colores y diseños. En caso de querer vestidos más escotados y cortes que marcan la silueta, la marca Parthea es otra de las opciones que tienen las mujeres para comprar.

Ropa elegante

Most Estudio es otra de las marcas que destacó la influencer. Los materiales y la ropa para todos los días son muy originales. Los precios son accesibles. Por otro lado, Maija es otra de las opciones que tienen dado que es similar a Zara. Tiene prendas básicas y con estilo animal.

Cómo comprar en Shein

El proceso para adquirir productos es sencillo y puede hacerse desde la web oficial o la aplicación móvil. Estos son los pasos:

Elegir productos : ver el catálogo , seleccionar talle , color y cantidad , y añadir a la cesta . Hay que tener en cuenta la tabla de talles para no equivocarse.

Revisar el carrito : Desde el botón Revisar cesta se pueden verificar y modificar artículos antes de finalizar.

Iniciar sesión o registrarse : Crear una cuenta asociada a un correo electrónico si es la primera compra .

Ingresar datos de envío y pago : Completar dirección , método de envío y forma de pago . Es posible usar cupones o puntos para obtener descuentos .

Confirmar y pagar: Presionar Hacer pedido y luego completar la transacción.

El tiempo de procesamiento de la orden suele ser de 1 a 3 días, mientras que el envío puede demorar más de un mes dependiendo del servicio elegido.

