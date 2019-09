Le dieron un boletín a una perra en una escuela pero se lleva previa hacer pis afuera

La historia de una perra que acompaña a su dueña a diario a dar clases a una escuela de General Villegas se volvió viral esta semana por un peculiar motivo: el animal recibió un boletín con calificaciones en referencia a diferentes "materias" relacionadas con todo lo que las mascotas deberían hacer, y fue "desaprobada" en una de ellas.

"Mi perra va todos los días a la escuela donde trabaja mi vieja y ya es tan parte que hasta le hicieron un boletín", escribió en su cuenta de Twitter Gimena Botte, una de las dueñas del animal llamado Poline, y acompañó el posteo con una imagen de su mascota rodeada de maestras por un lado, y el registro de las calificaciones por el otro. En menos de un día, la publicación superó los 52 mil “me gusta” y los 5 mil retuits.

Mi perra va todos los dias a la escuela donde trabaja mi vieja y ya es tan parte que hasta le hicieron un boletin ❤️ pic.twitter.com/pt6pjbUvnP — Gimena (@gimebotte) September 18, 2019

En el boletín en cuestión figuran una serie de materias en las cuales 'Poli' obtuvo la mayor calificación, y otras que no. En "Esconder huesos" y "Ladrar a las visitas", alcanzó un 10, mientras que al parecer tiene un comportamiento sobresaliente en lo que concierne a "Correr gatos", dado que allí obtuvo un 10 con cincuenta. En donde parece que aún quedan cosas por ajustar es en la asignatura 'Hacer pis afuera', donde logró un 8.

El boletín de Poli. Foto: Twitter /@GimeBotte

Sin embargo, no todo es color de rosas. Al igual que a cualquier menor en edad escolar, hay algunas materias que a Poli parecen costarle mucho más. Tal es el caso de "No ensuciar la cama de papi", que tuvo un 4 y "Cuidar a las plantas", donde directamente fue desaprobada con un 3. El can tiene que mejorar en el último trimestre del año y no dejar ninguna previa, de modo tal que pueda disfrutar de sus vacaciones.

La "perra alumna" Poli.

El posteo despertó la ternura de los usuarios y generó cientos de comentarios. Uno de ellos indicó con humor: " En una tiene 10.50 eso es imposible. Es favoritismo"; mientras que otro sostuvo con ironía: "Los papás deben estar decepcionados por ese 4 y ese 3".

La dueña definió a Poli como "una dulce" y realizó una descripción física de su mascota al precisar que tiene "el cuerpo de border y las patas de salchicha".

El cuerpo de border y las patas de salchicha pic.twitter.com/jytBbAyMkJ — Gimena (@gimebotte) September 18, 2019

