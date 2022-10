Le regaló a su marido entradas al Mundial Qatar 2022 para pasar dos semanas con su amante

En todo el mundo sueñan con ir al Mundial de Qatar 2022, lo mismo pensaba un hombre de Inglaterra que tenía la ilusión de ir y se encontró con la grata sorpresa que su esposa le regaló las entradas. Sin embargo, el verdadero motivo de este obsequio era que la mujer quería pasar dos semanas con su amante.

La mujer de 42 años contó al diario Metro su plan para pasar dos semanas con su amante en un viaje que ya tenían planeado. El regalo para su marido, con quien está hace 17 años, fue inmejorable, pero el hombre desconoce el oscuro secreto detrás de todo.

Explica que a su esposa lo "destruiría" enterarse del engaño, pero que al mismo tiempo "esta infidelidad realmente ha fortalecido nuestra relación".

Grabó a su prometida teniendo sexo con el cuñado y reveló el video en su propia boda

La historia ¿de amor?

Se conocieron por amigos en común y tienen dos hijos. "Me trató como a una princesa cuando lo conocí y nos enamoramos muy rápido", recordó. De todas maneras, comenzó a sentir la necesidad de estar con otros hombres y se unió a un sitio de citas para personas casadas.

"Las citas por Internet no existían cuando conocí a mi esposo. Me registré como miembro, y sé que suena tonto, pero casi instantáneamente hicimos 'clic'. Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto", dijo.

En esa línea, agregó: "Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja".

Las parejas y la (in) fidelidad

"He estado con mi marido durante mucho tiempo. Estamos casados, tenemos dos hijos juntos, tenemos un amor muy arraigado el uno por el otro. Hemos pasado por todos los altibajos del matrimonio", señaló la mujer.

Pero sobre su nuevo amante, comentó: "Solo llevo cuatro meses con mi novio. Todo lo que puedo decir es que saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo. Me siento libre y llena de energía cuando estoy con él, y me encanta pasar cada minuto que puedo juntos".

Si bien ella asegura que su amor por su esposo no disminuyó, al mismo tiempo, gastó una enorme cantidad de dinero para que vaya al Mundial de Qatar 2022 y poder pasar dos semanas con su amante.

ED