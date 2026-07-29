Leila Guerriero ganó el prestigioso Premio Maria Moors Cabot por transformar "el oficio del periodismo narrativo en español"

Leila Guerriero, una de las más reconocidas cronistas, escritoras y editoras de Argentina recibió la Medalla de Oro por su trayectoria en el periodismo narrativo en la entrega de los Premios María Moors Cabot 2026, un galardón creado en 1938 para distinguir a periodistas y organizaciones periodísticas por la excelencia de su trabajo.

El jurado explicó sus motivos para elegir a esta gran referente del periodismo y la literatura argentina: “Leila Guerriero ha transformado el oficio del periodismo narrativo en español a lo largo de sus tres décadas de trayectoria. Hoy es una de las voces más influyentes en esa tradición híbrida que une al periodismo y a la literatura, que dialoga con la obra de figuras globales de la talla de Elena Poniatowska y Svetlana Alexievich”.

Leila Guerriero

Y agregan: “Sus crónicas y perfiles, publicados en los principales medios de América Latina, Estados Unidos y Europa, iluminan realidades complejas atravesadas por la memoria histórica, la desigualdad y la violencia, sin caer jamás en la simplificación ni en los estereotipos que tan a menudo persisten sobre la región".

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Para luego señalar: "Su método es inconfundible: una paciencia extraordinaria, una aproximación meticulosa a la vida interior de sus personajes y una escucha atenta y profunda que permite que testigos silenciados por la historia o por su propio pudor digan lo que nunca antes habían podido decir”.

El rescate irrescatable

En ese punto, explican: “Guerriero no vuelve a contar lo que ya sabemos; en cada relato descubre algo nuevo. Eso es lo que ocurre en ‘El rastro en los huesos’, sobre el Equipo Argentino de Antropología Forense, y en su libro reciente ‘La llamada’, que reconstruye las dimensiones públicas e íntimas de la represión durante la dictadura argentina. En ‘Plano americano’, sus perfiles trazan un mapa cultural vivo del mundo hispanohablante.

Y cierran diciendo: “Su labor como editora de antologías como 'Los malditos', 'Los malos' y 'Extremas' ha contribuido a expandir el canon latinoamericano. Desde 2002, ha formado a generaciones de cronistas en talleres y programas de maestría por toda la región y Europa. Y en una época que premia la velocidad por encima de la comprensión, Guerriero insiste en detenerse, en escuchar y en abrazar la complejidad”.

Odiar a la Argentina

Además, Rosental Alves, presidenta del jurado, declaró que “este año, el jurado seleccionó a un grupo verdaderamente extraordinario de periodistas. Sus trayectorias establecen un estándar para el periodismo en todo el mundo: investigaciones con impacto, una escritura que ilumina nuestro mundo y un coraje que nos inspira en este momento tan desafiante para la prensa”.

Martín Caparrós

Los ganadores y los homenajeados recibirán sus medallas y diplomas en una ceremonia de premiación que se realizará el próximo 8 de octubre en la Universidad de Columbia, Nueva York.

Otras importantes figuras de nuestro país que ya han recibido este premio son Jorge Fontevecchia, Martín Caparrós, Hugo Alconada Mon, Daniel Santoro, Roberto Noble, Alberto Gainza Paz y Luis Mitre.

Jorge Fontevecchia

Quiénes más fueron premiados en la edición 2026 de los Premios Mari Moors Cabot

El periodista Daniel Coronell, la periodista Luz Mely Reyes y la corresponsal Kate Linthicum también fueron premiados por sus trabajos sobre América Latina. Cada ganador recibirá una medalla de oro y 5.000 dólares.

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En Citaciones Especiales, el jurado eligió al periodista argentino-estadounidense Ricardo Trotti, quien trabajó durante más de tres décadas en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). También recibieron menciones especiales el director del diario El País, Jan Martínez Ahrens; y David Brooks, columnista de La Jornada.