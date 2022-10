Un hombre fue detenido por manejar borracho y una cámara captó el momento cuando su esposa lo reta por no querer colaborar con los efectivos que llevaban adelante el operativo. "Sé adulto. Dejale las cosas y vamos, aguantatela", le espetó la mujer.

1,14 le marcó el alcoholímetro a un conductor que, de acuerdo a su versión, venía de un cumpleaños familiar donde había tomado cerveza. Cuando la oficial le dio el resultado, el hombre comenzó a quejarse.

"Yo te voy a decir que del auto no me voy a bajar", comenzó diciendo. "Bueno, entonces voy a llamar a un móvil policial, caballero", le contestó la agente de policía que le había hecho el control. "Llamá a quien...dame los documentos. No no, los documentos son míos", protestó. Ya en ese momento, una tercera persona se metió en la discusión: su esposa.

"No empecés a discutir", le advirtió. El hombre adujo que vivía a tres cuadras de donde había sido detenido, pero la policía le explico que al momento de la detención manejaba bajo alto efecto del alcohol.

"Usted puede matar a alguien"

Ya debajo del vehículo y negado a colaborar con las autoridades más allá de su evidente estado, el hombre volvió a insistir por su identificación: "Pago lo que haya que pagar pero dame los documentos", insistió.

"Ahora jodete, ahora esperá que ellos hagan lo que tengan que hacer, te dan el documento y nos vamos", le recriminó su mujer, pidiendole que colabore con la policía.

"Vivo a tres cuadras, me viene a romper las p... con esto", continuó protestando el hombre, mientras llegaba más personal. "1,14, ¿sí? Usted puede matar a alguien", le contestó uno de los oficiales. "No, pero eso es para los giles", continuó el conductor. "Yo no me reiría, es grave lo que está haciendo", recriminó el efectivo.

El hombre explicó que había estado en una fiesta junto a familiares. "Vengo de un cumpleaños, de una reunión familiar y tomar cerveza", detalló. "Si viniera ebrio ya me habría matado antes", agregó. Luego su esposa volvió a pedirle colaboración: "Deja el freno de mano y vamos a casa. Sé adulto, dejale las cosas y vamos, aguantatela".

GI CP