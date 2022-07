"Okupa", "mequetrefe", "borracho" y "grogui": los dirigentes que se le animaron a Alberto Fernández

"Okupa", "borracho", "grogui". Aunque parezca poco creíble, esos tres adjetivos calificativos fueron utilizados por dirigentes del Frente de Todos y de otros espacios para definir a Alberto Fernández desde su llegada a la gestión. Y cada semana se suman nuevas declaraciones de tono similar que vienen de la oposición y dejan en evidencia algo que a esta altura parece insoslayable: todos se le animan al presidente.

Ésta semana fueron al menos dos dirigentes vinculados al oficialismo —salvando las distancias internas— que criticaron fuerte al titular del Ejecutivo. Una de ellas fue Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, quien sostuvo durante la ronda del jueves que Fernández "habla en canales de mierda y hace negocios con los yankis".

Fiel a su estilo, la referente del oficialismo en materia de Derechos Humanos le dijo al presidente que "hasta ahora no ha ido a ninguna villa o barrio a embarrarse", y lo comparó con su antecesor: "Señor presidente, usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos. Como a Macri le dio resultado mentir, usted cree que le va a dar el mismo resultado".

Como se mencionó, no fue la única que se lanzó contra el presidente en los últimos días. Es que el miércoles lo hizo Juan Grabois, a propósito de la situación judicial de Milagro Sala y el debate por su indulto.

"Que ponga las pelotas arriba de la mesa y se la juegue por algo", le pidió sin eufemismos el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y Patria Grande. Tampoco se quedó ahí: en El Destape Radio opinó que "hay que ser muy cararota para decir en plena campaña que era una presa política y ahora es una presa común".

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kiciloff, Sergio Berni trató de "borracho" a Fernández.

Fue a fines del mes pasado cuando en declaraciones a América TV usó una analogía en la que también le pegó por elevación a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “En el campo siempre estamos en las jineteadas y en los momentos lindos de las jineteadas aparece un borrachín a hacer lío. ¿Qué dice el locutor? ‘El que trajo al borracho, que se lo lleve’”, manifestó.

En ese mismo espacio, Berni se quejó por el arreglo económico al que llegó el presidente por la causa de la Cena en Olivos y dijo que "no hay plata que pague el daño que le hizo a los argentinos y a nuestro espacio político". Sumó que "a Alberto la gente no lo registra".

Muchas de las declaraciones contra el presidente sin dudas que se puedan esperar, aunque no siempre con semejantes agravios. Y si bien suele ser más común que provengan de la oposición, como lo hizo el ex presidente Mauricio Macri que recientemente dijo que su sucesor tiene una "ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad", claro que el fuego quema más cuando es amigo.

Uno de los momentos de mayor recrudecimiento de la interna del Frente de Todos fue durante la semana posterior a las PASO del año pasado. Con una derrota electoral, la pelea entre el "albertismo" y el kirchnerismo dejó a la coalición al borde del quiebre.

En ese marco se conocieron unos audios de la ex diputada ultrakirchnerista Fernanda Vallejos donde se la escuchaba despotricar contra el presidente. "Es un okupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad y no lo quiere nadie", decía.

La economista también lo tildaba de "mequetrefe" que "no sirve para nada" y de "enfermo". Horas después de esa filtración publicó un tweet donde pidió disculpas y explicó que tuvo expresiones “impropias” en el marco de la angustia del fracaso electoral.

Más cerca en el tiempo, el presidente fue altamente criticado por dos pesos pesados de La Cámpora: su líder Máximo Kirchner y el secretario general y ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque. Si bien el tono no fue agraviante como en el caso anterior, en términos políticos sus dichos impactaron fuerte.

El hijo de la vice y diputado nacional del Frente de Todos ya había renunciado a la presidencia del bloque oficialista cuando en un acto en Lanús le marcó fuerte la cancha a Fernández. "Cuando uno quiere conducir debe saber obedecer, y el pueblo manda. Y para saber conducir el dirigente tiene que haber sido conducido", lanzó a mediados del mes pasado.

Su par camporista, en tanto, fue otro de los que destinó varios minutos de entrevista a animarse contra el presidente. También el mes pasado, Larroque dijo que "no se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz".

El funcionario bonaerense sostuvo, entre otras cosas, que el mandatario adulteró el contrato electoral con el que llegó a la Casa Rosada y lo acusó de querer romper el frente "con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y el sector que representa".

Fuera del Frente de Todos y en plena pandemia, cuando la situación política parecía estar más calmada, uno de los pioneros en agredir al presidente fue otro ex presidente.

En diálogo con Radio Mitre, a mediados de septiembre del 2020 Eduardo Duhalde aseguró que Alberto Fernández "está grogui como lo estaba (Fernando) De La Rúa".

"Son tantos los problemas y tantos impactos psíquicos que recibe un presidente que llega un momento que tiene que buscar ayuda. La aplicación más benigna para él sería esa", añadió en ese entonces.

Ya en ese momento también lo criticaba fuerte el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. "Cristina eligió al peor", dijo en septiembre del 2020. "Es un inepto", actualizó en marzo de este año.

