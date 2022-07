Habla "en canales de mierda" y hace "negocios con los yanquis": Hebe de Bonafini apuntó a Alberto Fernández

Hebe de Bonafini renovó este jueves 30 de junio sus críticas contra Alberto Fernández, al comunicar un nuevo diagnóstico sobre la delicada situación económica que atraviesa el país. Aseguró que el cuadro general le produce "mucha vergüenza" ya que "todo lo que dijeron que no iba a aumentar, aumenta", consideró la referente de los derechos humanos. "Son todos negocios con los yanquis", expuso enérgicamente.

Las declaraciones recientes de Bonafini volvieron a exponer la fractura interna del oficialismo, al cuestionar al Presidente y compararlo incluso con el líder opositor, Mauricio Macri: "Señor Presidente, usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos. Como a Macri le dio resultado mentir, usted cree que le va a dar el mismo resultado", expresó Hebe.

"Todo lo que dijeron que no iba a pasar, pasa; todo lo que dijeron que no iba a aumentar, aumenta", razonó Bonafini, quien acusó al Presidente de "mirar para otro lado" en el contexto actual.

"Son todos negocios con los yanquis", disparó Hebe de Bonafini, en sintonía con expresiones anteriores, en las que la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo se había expresado en contra del acuerdo con el FMI, además de afirmar abiertamente que "Alberto no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista".

"Los canales de mierda" y "la fosa"

Hebe de Bonafini insistió en la falta de iniciativas del Gobierno actual para dar respuesta a una problemática social que se profundiza, según su óptica: "Señor Presidente, hasta ahora no ha ido a ninguna villa o barrio a embarrarse. Parece que eso no le da rédito, no lo llaman después de C5N y de todos los canales de mierda que lo llaman, y usted va y habla", denunció.

"Señor Presidente, basta", protestó Bonafini. "No hable más porque ya no le creemos. Usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos".

Tras comparar a Alberto Fernández con Mauricio Macri y calificar a ambos de "mentirosos", Hebe de Bonafini prosiguió con su exabrupto lapidario contra el Presidente: "Cada mentira es una palada de tierra que abre su fosa y ahí va a caer", concluyó la titular de Madres.

CA/ED