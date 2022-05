"Me acabás de romper las manos. No puedo más, no puedo más", suplica el comisario Oscar Alberto Alonso (45), con sus manos esposadas mientras lo bajan de un patrullero y lo llevan detenido a la comisaría 2ª de Lomas de Zamora. Alonso fue demorado por la Policía de Buenos Aires este lunes 16 de mayo a la noche por conducir en estado de ebriedad y su reacción se volvió viral. "Tengo once años de subcomisario y cuatro de comisario", alardea ante los oficiales que intentan calmarlo.

El comisario conducía un Peugeot 205. Al llegar al cruce de las calles Larroque y San Martín, en la localidad de Banfield, fue interceptado por un móvil de la Comisaría 2ª a partir de un llamado al 911 en el que denunciaba la conducción imprudente de un rodado de color gris.



El jefe policial, que hasta el día del hecho prestaba servicio en la seccional 8ª de Lomas de Zamora, se queja en el inicio del video porque le habían secuestrado su pistola reglamentaria y el teléfono celular. "Sí, estoy borracho, pero estoy desarmado. Dame el teléfono que lo voy a llamar al 'Fino'", amenaza según se puede ver en una de las filmaciones.

El "Fino" es el apodo con el que se conoce al actual jefe de la Policía bonaerense, Daniel García. El acusado, vestido de traje, aunque algo desalineado, apostó a sus contactos para persuadir a los efectivos, aunque desde la fuerza reconocieron que el titular de la fuerza no conoce al comisario implicado en este episodio.

"Tengo 28 años de servicio y jamás en la vida me puse en contra de un 'azul' (como se dice en la jerga a los efectivos de la policía provincial)", suelta mientras un grupo de policía intenta calmarlo.

El fiscal Jorge Grieco, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8 de Lomas de Zamora, dispuso que el comisario sea trasladado a la comisaría de Banfield para constatar su identidad, su domicilio y su situación dentro de la fuerza, y posteriormente ordenó su libertad.

Según fuentes policiales, tras conocerse los videos donde se lo detuvo por conducir borracho, Alonso fue separado de la Policía por decisión de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires y su arma reglamentaria, una pistola marca Bersa con 17 municiones, quedó en poder de la Justicia. De acuerdo a los voceros, el inicio de esta causa podría derivar en su exoneración de la Bonaerense.

