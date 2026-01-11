Entre supersticiones y consejos viajeros, circula una frase repetida entre aventureros y buscadores de ofertas: el martes 13 sería el día más barato para comprar pasajes o viajar. Pero ¿tiene sustento esta creencia o es solo un mito más dentro del calendario de los viajeros?

Para las aerolíneas y plataformas de turismo, los precios no responden a calendarios supersticiosos, sino a algoritmos complejos que consideran la demanda, la anticipación de compra, la temporada, la competencia entre rutas y la disponibilidad de asientos. Según analistas del sector, los ajustes de tarifa ocurren a lo largo de toda la semana y no existe evidencia confiable de que un martes 13 en particular garantice las tarifas más bajas del año.

En los portales de comparación de precios y entre expertos en viajes, hay consenso: el mejor momento para comprar pasajes suele ser con varias semanas de anticipación, y no un día específico del mes o del calendario supersticioso.

Por ejemplo, algunos estudios de mercado sugieren que para vuelos domésticos las mejores tarifas se encuentran entre tres y siete semanas antes de la salida, y que la variación de precio a lo largo de la semana es mínima comparada con el efecto de la anticipación o la cercanía de feriados y temporada alta.

No obstante, el mito del martes 13 persiste: su atractivo radica más en la difusión cultural que en los datos del sector. Las agencias de viajes a veces promocionan ofertas específicas aprovechando la fecha, pero esas promociones son estrategias de marketing y no reflejan una regla universal de precios. Es decir, cualquier tarifa atractiva asociada a un martes 13 podría encontrarse —y en ocasiones a mejores precios— en otros días si se busca con herramientas y flexibilidad.

Para quienes quieren conseguir vuelos o paquetes más económicos, los especialistas recomiendan usar alertas de precio, ser flexibles con fechas y destinos, y comparar en múltiples plataformas. Más que las supersticiones del calendario, lo que realmente influye en el costo es la planificación y la inteligencia de búsqueda.

En definitiva, viajar en martes 13 no garantiza precios más baratos por sí mismo. El día puede ser una curiosidad para recordar, pero los auténticos descuentos dependen de las dinámicas del mercado y de cómo el viajero aproveche las herramientas disponibles.