Máximo Thomsen habló del momento posterior al crimen de Báez Sosa: "Sólo quería ir a comer y a dormir"

El rugbier Máximo Thomsen, condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa, contó que en el momento posterior a la pelea en Villa Gesell "sólo quería ir a comer y a dormir", al tiempo que afirmó que reza "todas las noches" para que la víctima "tenga paz" y a los padres del joven asesinado les pidió "perdón, perdón y perdón". Dijo que sigue siendo amigo de sus compañeros y contó que desde la prisión conoció a su novia que lo visita. También habló de por qué mencionó a Pablo Ventura.

"Yo siempre quise pedir perdón, pero también sé que el perdón no es suficiente porque uno puede decir 'me está diciendo perdón', pero no puedo recuperar nada de lo que pasó. Ojalá pudiese recuperar eso que pasó. Lo único que tengo para decir es perdón, perdón y perdón y que ojalá descanse en paz y pueda encontrar paz en su corazón", sostuvo el oriundo de Zárate.

En una entrevista con Telenoche que se emite por El Trece, Thomsen agregó: "No pido que me perdonen, porque sé que si yo estuviese del otro lado, capaz que pensaría igual que ellos, pero sólo que sepan que lo que dicen que pasó no es así, es distinto".

Al ser consultado sobre si solía pensar en Fernando Báez Sosa, el joven, preso en el penal de Melchor Romero, respondió: "Rezo todas las noches porque tenga paz".

También se refirió a las imágenes que registraron las cámaras de seguridad del local de Mc Donald´s al que concurrió con Lucas Pertossi tras la pelea en la que mataron a Báez Sosa: "Yo sólo quería ir a comer y acostarme a dormir".

En ese sentido, explicó que la noche fue habitual para el grupo de rugbiers: "Salí, hubo un problema, una pelea, volvimos, y nos fuimos a comer para después acostarnos a dormir y empezar otro día".

Por otra parte, Thomsen habló sobre su vida en la cárcel: "Extraño a mi familia, mis amigos, poder hacer las cosas que me gustan, trabajar con mi papá. Él siempre me manda 'te necesito' y mi mamá también. Extraño mucho".

"El encierro es horrible. Lo único que te da cierta fuerza para poder sobrellevar todo lo feo es que tenemos visitas una vez a la semana y es lo que más esperamos nosotros", comentó.

Respecto a la convivencia con el resto de los integrantes del grupo condenado por el asesinato de Báez Sosa, indicó: "Tenemos nuestras diferencias, pero seguimos siendo amigos".

Asimismo, contó que desde prisión conoció a su nueva novia: "En este tiempo que estuve acá conocí a una persona que es muy importante en mi vida. Y también deseo mucho salir para buscarla. Es un pilar importante para mí. La extraño mucho y deseo que se termine la pesadilla para ir a abrazarla"

"La conocí estando acá, es mi novia. Yo me acerqué por mensaje y empecé algo que nunca imaginé que podía pasar. Se interesó por mí y tuve dos años de relación con ella. Me venía a ver acá. Desde el primer día le conté, no quería que nadie se lleve una sorpresa de mí, todo lo que digo es lo que pasó", comentó.

Asimismo, también le consultaron por haber incriminado al joven Pablo Ventura, quien estuvo cuatro días preso pese a no haber estado en Villa Gesell.

"Yo no sé si en ese momento lo veía como acusar. No entraba en conciencia de lo que pasaba. Cuando estábamos en el piso me puse a vomitar, estaba confundido y había un comisario que me agarra y me lleva a un apartado y me hace preguntas. Me dice que buscaban a otra persona, que les diga quién era, que me podían ayudar en el juicio", comenzó explicando.

En esa línea, siguió: "Yo me empecé a asustar, me temblaban las piernas. Entonces di un nombre que no puedan vincularnos a nosotros. Tiré un nombre por tirar. No porque tenga algo en contra de él. Esperaba el momento para pedirle disculpas porque pasó 4 días de lo que pasamos nosotros sin tener nada que ver. Me arrepiento 100%".

"Amigos, estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos a los gritos. Está la policía. Llamaron a la ambulancia. Caducó", fue el mensaje que mandó Lucas Pertossi tras la pelea.

Sobre este tema, Thomsen argumentó: "Estaba mareado, solo quería ir a comer y acostarme a dormir. Nunca vi los mensajes".

"Lo vi (a Pertossi) como que estaba preocupado y le dije que podía ser la otra pelea, la de la esquina o cualquiera. Y ahí como que mas o menos se relajó y seguimos caminando al McDonald's", relató.

"Para mí lo grave era que un chico esté en el hospital. No veía otra cosa. Yo decía 'si pasó algo grave, mañana vamos a la comisaría o al hospital'. Pero fue todo muy rápido. Fue un abrir y cerrar los ojos", dijo.

En cuanto a la sangre de Fernando en su zapatilla, explicó: "Fui a la casa a cambiarme. Tenía hambre, después de salir siempre me daba hambre. Me cambié porque quería estar cómodo, tenia rota la camisa. Me di cuenta después que tenía sangre en la zapatilla. En ese momento, ni idea".

