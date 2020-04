Mayores de 70: sin marcha atrás por permiso de circulación

por Claudio Corsalini

La decisión está tomada y no tiene marcha atrás. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció ayer que desde este lunes los adultos mayores de 70 años deberán tramitar un permiso especial para circular por la calle. Será a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de la misma manera que lo hizo con la reglamentación del uso obligatorio de los tapabocas y barbijos para transitar en el transporte público, entrar y ser atendidos en comercios y en la administración pública.

Si bien la disposición apunta a proteger a los mayores de 70 años de la pandemia del coronavirus ya que son uno de los principales factores de riesgo, la iniciativa comunal fue respaldada por el propio presidente Alberto Fernández. En este sentido, Fernández declaró ayer a la mañana en Radio 10 que “muchos cuestionaron a Rodríguez Larreta por la decisión sobre los mayores de 70 años, pero eso lo hace el Estado porque conoce lo que pasa. El 85% de las muertes por coronavirus es de gente de más de 65 años. No tomen esto como un agravio o ataque a la libertad, sino como un modo de cuidarlos, el Estado los está cuidando”, enfatizó el primer mandatario. Horas antes, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, había señalado que la medida que adoptará el Ejecutivo porteño es “anacrónica y “absurda, y que es una población que “no es débil mental” ni “tiene una minusvalía para que se lo tutele con medidas de ese tenor.

Quienes deseen tramitar el permiso de circulación deberán comunicarse con el 147 y gestionarlo (ver aparte). Se trata, en definitiva, de la medida de mayor impacto en cuanto a la restricción de circular en la vía pública dictada por el Gobierno de la Ciudad.

Según explicaron desde la sede comunal, la normativa será una herramienta disuasoria que tendrá por objetivo minimizar no solo las salidas de los mayores de 70 años a la calle, sino también garantizar el distanciamiento preventivo de estas personas ante la amenaza de contagio de coronavirus. Los adultos mayores son considerados el grupo de mayor riesgo de contagio ante el Covid-19 y representan la tasa de mortalidad más alta causada por este virus a nivel global. Según el Ejecutivo porteño, ocho de cada diez personas fallecidas por el virus en la Ciudad son adultos mayores. En Buenos Aires viven más de 650 mil adultos mayores de 65 años, de los cuales cerca del 70% vive solo o en hogares monogeneracionales. Los que tienen más de 70 años son 490 mil adultos.

Esta normativa forma parte del Plan Integral de Cuidado y Acompañamiento de Adultos Mayores que viene llevando adelante el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y su implementación se basa en tres ejes: Que los adultos mayores no puedan salir, que no quieran salir y que no tengan que salir.

Desde la Ciudad, adelantaron que el nuevo permiso de circulación se podrá tramitar en el 147, tendrá validez solo para el día otorgado y contempla excepciones para el cobro de la jubilación, tratamientos médicos y vacunación. Esta iniciativa se enmarca en el plan de cooperación formado entre el Estado y la comunidad para lograr una red de cuidado que involucra a familiares, vecinos, encargados de edificios, y también organizaciones de sociedad civil, como centros de jubilados, capillas, parroquias y hogares. Pese a que muchos adultos mayores salían a la calle en el marco de la cuarentena, las salidas más frecuentes durante la cuarentena estuvieron relacionadas con el aprovisionamiento de comida y medicamentos.