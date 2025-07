Un grupo de turistas generó indignación luego de vandalizar unas piedras en uno de los paisajes más característicos de la provincia de Mendoza: el dique Potrerillos, ubicado sobre la Ruta Nacional 7. Las imágenes virales, capturadas el pasado fin de semana, provocaron un fuerte repudio en redes sociales.

El video fue filmado por un hombre mendocino que, desde el interior de su camioneta, mostró cómo una pareja pintaba su nombre con aerosol sobre las piedras de la zona natural. “No se hace eso, viejo”, les reclamó. Los turistas reaccionaron rápidamente y se alejaron de las rocas para acercarse al vehículo. “¿Me vas a agredir, encima? Te estoy filmando. Tengo tu nombre y todo”, advirtió el usuario que expuso la escena.

Ante la insistencia del hombre, los visitantes respondieron: “No sabíamos. Te pedimos perdón”. Otras tres personas del grupo también alegaron desconocer que su conducta era ilegal. “¿Qué no sabías?”, recriminó el conductor, que recibió insultos y se alejó manejando.

El clip de apenas 20 segundos no tardó en despertar la crítica de cientos de usuarios. “Qué caradura, ‘no sabía’. ¿Qué no sabías? ¿Que no hay que pintar un espacio que no sea tu casa? ¿Que si todos hicieran eso, el lugar sería un desastre? ¿Que la naturaleza se la cuida para que podamos seguir disfrutando en paz?”, reclamó una usuaria en la red social X.

Multas, arresto y trabajo comunitario: las sanciones por vandalismo en Mendoza

El dique ubicado en el Valle de Potrerillos, sobre el cauce del río Mendoza, no solo tiene un gran valor ambiental y energético, sino que es uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la provincia. Su central hidroeléctrica produce aproximadamente el 60 % de la energía que consume Mendoza y recibe visitantes durante todo el año.

Para preservar este entorno, el Código de Contravenciones de la Provincia de Mendoza (conocido como Código de Faltas) establece multas de entre 440.000 y 2.640.000 pesos para quienes vandalicen la zona. Además, este tipo de pintadas puede ser sancionado con hasta doce días de arresto y diez de trabajo comunitario.

Según informó el diario local Los Andes, hasta el momento no se ha confirmado si la Policía logró identificar a las personas que realizaron la pintada.

La reacción de la vicegobernadora de Mendoza

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, se sumó al repudio generalizado hacia los turistas que vandalizaron las rocas en Potrerillos. Con un enérgico mensaje en redes, pidió que los responsables se presenten a limpiar la zona.

“Espero que quienes hicieron este daño lo reparen. En Mendoza somos buenos anfitriones de los turistas que nos visitan y cuidan nuestros paisajes, pero estos no son bienvenidos. Si alguien los reconoce, por favor díganles que vengan a limpiar las pintadas”, escribió en X junto al video.

