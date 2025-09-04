Los amantes de los pueblos bonaerenses tienen distintos destinos para ir durante el fin de semana y alejarse de la ciudad. A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes es un destino perfecto dado que presenta una extensa gastronomía.

Al ser uno de los pueblos que se caracteriza por la ruta del salame, este año se celebrará la Fiesta Nacional del Salame Quintero para festejar sus 50 años. Durante tres días, los visitantes podrán probar los mejores chacinados de Mercedes, participar de la elección del salame campeón y vivir una experiencia gastronómica única al aire libre.

La Fiesta Nacional del Salame Quintero empezó a celebrarse en 1975 como un festejo de la costumbre de chacinar de Mercedes, generada por inmigrantes italianos que producían salames caseros en sus quintas.

Con el correr del tiempo, muchas quintas habilitaron sus puertas y brindan experiencias gastronómicas increíbles al aire libre. El salame quintero se realiza con una mezcla de 50% carne de cerdo, 25% carne vacuna magra y 25% panceta, condimentado con pimienta negra y otros ingredientes secretos. Se diferencia por su sabor natural, sin aditivos, y por su proceso artesanal.

Cuándo es la Fiesta Nacional del Salame Quintero

La Fiesta Nacional del Salame Quintero se realizará el próximo 12, 13 y 14 de septiembre en el Parque Municipal Independencia, donde distintos productores compartirán sus productos y estarán disponibles para vender.

En ese sentido, los amantes del salame tienen algunas actividades para descubrir en el evento:

Degustaciones de salames y chacinados locales.

Concurso del salame campeón , donde se premia al mejor productor.

Patio gastronómico con fuegos para asado, choripán y comidas rápidas.

Patio cervecero con propuestas artesanales.

Feria de artesanos con productos regionales.

Shows musicales y recitales en vivo, con artistas que se anunciarán próximamente.

Cómo llegar a Mercedes desde Buenos Aires

Para llegar a Mercedes desde Buenos Aires, hay que tomar la siguiente ruta:

Tomar Acceso Oeste (Autopista del Oeste) .

Continuar hasta el desvío a Ruta Nacional 5 (hacia Luján / Mercedes ).

Seguir por la RN5 hasta Mercedes.

Las entradas tendrán un valor de $5.000 en la categoría general y $3.000 para jubilados y pensionados. Los menores de 12 años y las personas con discapacidad ingresarán sin costo.

