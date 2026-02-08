Microcentro: finalizó una obra clave y avanza la renovación de otros 11.200 m² de espacio público

Como parte del plan de revitalización del Microcentro porteño, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires finalizó la obra de reconversión de las calles Tucumán – 25 de Mayo. La intervención transformó diez cuadras de alta circulación con la ampliación del espacio peatonal y la incorporación de superficie verde y mejor iluminación. Según las autoridades porteñas, quienes viven, trabajan y circulan por la zona disfrutarán ahora de un entorno más ordenado, limpio y seguro.

Mientras tanto, continúan los trabajos de reconversión en la calle Viamonte con el ensanche de veredas, la incorporación de más superficie verde y nueva iluminación peatonal.

La obra de reconversión de las calles Tucumán – 25 de Mayo abarcó diez cuadras en total: ocho cuadras de la calle Tucumán, entre Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem, y dos cuadras de 25 de Mayo, entre Córdoba y Tucumán. Los trabajos comenzaron en enero de 2025 y ya finalizaron.

La obra benefició de manera directa a más de 30 mil vecinos y 169 frentes de edificios y comercios. En total, incluyó la renovación de 13.400 m² de espacio público. De esa superficie, 2.918 m² corresponden a nuevo espacio peatonal, lo que representó un incremento del 22% en el área destinada a la circulación a pie.

Además, se incorporaron 400 m² de superficie verde, se plantaron 85 nuevos árboles y se sumó nuevo equipamiento urbano, con la instalación de 35 farolas peatonales, veinte bancos y veinte cestos de basura, para mejorar las condiciones de orden, limpieza y seguridad en el entorno.

La reconversión incluyó la creación de veredas más amplias y cruces accesibles, y la incorporación de dársenas de carga y descarga, junto con la reorganización de los espacios destinados a contenedores de residuos, lo que contribuye a un uso más ordenado del espacio público y a una circulación más fluida.

“El espacio público es el lugar donde los vecinos transitan, se encuentran y pasan gran parte de su día. Estas obras apuntan a generar entornos más amigables, cómodos y pensados para quienes circulan por allí todos los días”, afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

Obras sobre Viamonte. En paralelo a la finalización de las obras en Tucumán – 25 de Mayo, la Ciudad continúa con la reconversión de la calle Viamonte, que forma parte del mismo plan integral de revitalización del Microcentro.

En este caso, el proyecto prevé el mejoramiento de ocho cuadras, una renovación de 11.200 m² de espacio público. También contempla el ensanche de las veredas, la incorporación de mayor superficie verde, nueva iluminación peatonal, readecuaciones pluviales para evitar anegamientos y mejoras en la accesibilidad, con el objetivo de generar un entorno más ordenado, amigable y seguro para quienes transitan la zona.

Actualmente, los trabajos se encuentran próximos a finalizar en Viamonte al 900, entre Carlos Pellegrini y Suipacha, y ya avanzan en las cuadras de Viamonte al 800 y al 700, entre Suipacha y Maipú.

En total, la intervención supone la regeneración de 11.200 m² de espacio público. Se renovarán 8.685 m² de veredas de hormigón y mosaicos, ampliando el espacio habilitado para peatones y sumando más de 165 m² de superficie absorbente, y se intervendrán 3.150 m² de calzada, que será nivelada con intertrabado.

Según estimaciones de los funcionarios porteños, la obra beneficiará de manera directa a más de 20 mil vecinos y a 128 frentes de edificios y comercios. Además, se plantarán nuevos árboles y se instalarán nuevas farolas peatonales, junto con cientos de metros de nuevo tendido eléctrico, para reforzar la iluminación y mejorar las condiciones de seguridad de la zona.