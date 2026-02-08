Mujeres +50: en búsqueda del bienestar y del tiempo propio

Las mujeres que hoy transitan la década de los 50 y más allá no solo están rompiendo techos de cristal en lo profesional, sino que están derribando muros en lo personal. En este sentido, la sociedad ahora es testigo de una transformación cultural silenciosa, pero irreversible, que redefine qué significa ser una mujer madura en el siglo XXI. Lejos de los mandatos tradicionales que las ubicaban en un rol pasivo de cuidado, este grupo etario ha decidido poner su bienestar en el centro.

Un informe del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) confirma esta tendencia con datos contundentes. Hoy, el entrenamiento físico y el turismo no son vistos como simples pasatiempos, sino como las herramientas fundamentales para reorganizar la vida después de vivir cincuenta años o más. Una transición, en definitiva, en la que pasan de la “obligación social” a la búsqueda de la gratificación individual.

El estudio revela que el 70,4% de las encuestadas realiza actividad física con una frecuencia de tres veces por semana o más, un número que trasciende la simple estadística de salud. Para los especialistas, este fenómeno refleja el paso definitivo del “hacer más” vinculado a la productividad externa, hacia el “disfrutar más” relacionado con la energía propia. Es, en esencia, un manifiesto sobre la decisión soberana que las mujeres toman hoy sobre sus propios cuerpos.

Julieta Olivera, directora del Departamento de Psicología de la UADE, destaca que “el estereotipo de la mujer de 50 años ligada al sedentarismo doméstico quedó caduco. El motor actual es la salud integral, impulsada por una autonomía que ya no solicita permisos externos para explorar nuevos intereses o desafiar límites físicos. Esta nueva independencia emocional es la que permite a la mujer silver redescubrir sus deseos más profundos”.

Este cambio de paradigma tiene un impacto directo en la industria del turismo, por ejemplo, en donde el crecimiento del solo travel y los viajes grupales de amigas es exponencial.

La investigación señala que sentirse fuertes y activas motiva a las mujeres a emprender travesías exigentes en destinos exóticos. Ya sea por el fenómeno del nido vacío, jubilaciones o separaciones, el mercado ha tenido que adaptarse velozmente a esta demanda de experiencias de alto impacto.

Se trata de proyectos y propuestas diseñadas para fomentar la seguridad y la creación de vínculos en mujeres que buscan algo más que un tour convencional. El mercado tomó nota y así es como se multiplican las agencias que ofrecen exclusividad para este segmento, entendiendo que el viaje es una forma de autodescubrimiento.

La mujer +50 ya no busca destinos genéricos, sino travesías que resuenen con su nueva identidad de libertad.

Finalmente, el informe subraya que este giro se alinea con la Década del Envejecimiento Saludable promovida por la OMS. Mantenerse activa no es una cuestión estética, sino una estrategia neuroquímica que potencia neurotransmisores asociados al placer.