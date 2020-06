Matías Bagnato es el único sobreviviente de la llamada Masacre de Flores, en la que murió toda su familia asesinada hace 26 años en ese barrio porteño. Ahora recibió otro duro golpe ya que en las últimas horas murió su abuela, Norma Calzaretta. La mujer acompañó a su nieto en la incansable lucha y reclamo de justicia por su caso.

Con un mensaje en Twitter, el cual publicó con una imagen de los dos, Bagnato escribió: "Gracias por ser mi sostén, por enseñarme a ser fuerte a luchar. No puedo ni escribir ¡ya te extraño tanto! ¡Descansa mi amor! Sé que estás feliz de estar con mami, papi Fer y Ale. ¡Esperame con ellos! Me da tanta bronca que pasó ahora sin poder despedirte con quería. Te amo abu".

Masacre de Flores: rechazaron su expulsión del país y el asesino seguirá preso

La mujer, de 91 años, estaba internada en un geriátrico. Cuando inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio, su nieto le envió un mensaje por la televisión: "Una vez más tenemos que ser fuertes, abuela, pasamos por un montón de momentos durísimos, que sólo vos y yo sabemos. Sos lo único que tengo en este mundo y voy a hacer todo para cuidarte, aunque eso implique no poder ir a verte".

Gracias x ser mi sostén x enseñarme a ser fuerte a luchar ... no puedo ni escribir .. ya te extraño tanto!!! Descansa mi amor!! se q estas feliz de estar con Mami Papi Fer y Ale ...esperame con ellos!

Me da tanta bronca q pasó ahora sin poder despedirte con queria

TE AMO ABU!❤ pic.twitter.com/dRzZDCXjr3 — Matias Bagnato (@MatiBagnato) June 1, 2020

Matías contó en la misma red social hace unos días que su abuela se había descompeansado: "Necesito que sepan lo que estoy viviendo. Mi abu tuvo un ataque el jueves pasado. Era cuestión de horas, pero las increíbles medicas y enfermeras/os del geriátrico la lograron salvar. En este contexto que estamos viviendo es terrible vivir esta situación de no poder estar con ella, me destruyó pensar que no podía despedirme de ella, como me pasó con mis viejos y hermanitos".

Hace dias q no estraba al Twitter y necesito q sepan lo q estoy viviendo...

Mi abu tuvo un ataque el Jueves pasado... era cuestión de horas, pero las increíbles medicas y enfermeras/os del Geriatrico la lograron salvar.

En este contexto q estamos viviendo es terrible vivir esta — Matias Bagnato (@MatiBagnato) May 29, 2020

"Les ruego a todos que pidan por mi abuela Norma para que supere este momento y podamos estar juntos. Perdón a todos los que me mandaron mensajes estos días por no responderles, pero recién hoy pude tener fuerzas para escribir. Espero sepan entender. Gracias a todos y esperemos superar esto pronto", completó.

situación de no poder estar con ella, me destruyó pensar q no podía despedirme de ella, como me pasó con mis viejos y hermanitos...

Les ruego a todos q pidan por mi abuela Norma para q supere este momento y podamos estar juntos...

Perdon a todos los q me mandaron mensajes estos — Matias Bagnato (@MatiBagnato) May 29, 2020

días por no responderles, pero recien hoy pude tener fuerzas para escribir. Espero sepan entender.

Gracias a todos y esperemos superar esto pronto.

Los quiero ❤ Mati. — Matias Bagnato (@MatiBagnato) May 29, 2020

La Masacre de Flores. El 17 de febrero de 1994, la casa en la que Bagnato vivía con su familia, ubicada en la calle Baldomero Fernández Moreno 1906, de Flores, comenzó a arder. Ese día, las llamas de un incendio intencional terminaron con la vida del matrimonio de José Bagnato (42) y Alicia Plaza (40); dos de sus tres hijos (Fernando de 14 y Alejandro de 9 años) y un amigo del más chico de la familia (Nicolás Borda) que se había quedado a dormir allí.

"Van a morir quemados", advertía meses antes del hecho en sus amenazas telefónicas Fructuoso Álvarez González, un hombre con quien el padre de familia mantenía una deuda. Desde entonces, Matías lucha incansablemente para que el asesino no recupere su libertad.

F.D.S./FF