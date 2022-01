Murió Elena Tchalidy, histórica referente feminista y amiga de Alicia Moreau de Justo

El feminismo está de luto por la muerte de Elena Tchalidy, la histórica referente del movimiento de mujeres que además fue amiga y discípula de Alicia Moreau de Justo, en nombre de quien creó una fundación para asistir a mujeres que sufren violencia de género. Aguerrida, revolucionaria e incansable defensora de los derechos de las mujeres, dedicó su vida a una causa común desde distintos ángulos.

Nacida en 1928, Elena Tchalidy fue una mujer valiente que desencajaba en una época en la que la mujer no solo estaba en un segundo plano sino que no era considerada sujeto de derecho. “Yo era feminista pero no lo sabía”, solía decir Elena, referente histórica de la lucha por los derechos de las mujeres, al ser entrevistada.

Fiel a su revolucionaria ideología, Tchalidy estudió Ciencias Químicas en una época en que muy pocas mujeres tenían acceso a dedicarse a las disciplinas duras. No obstante, abandonó los estudios en vistas de su casamiento con un joven socialista y los retomó años después, cuando se recibió de ingeniera agrónoma en línea con el oficio de su padre, que tenía algunas hectáreas de campo.

"Éramos muy pocas las mujeres, esos no eran lugares para nosotras. En esa época consideraban que no teníamos seso para lo que hoy todavía llaman las ciencias duras: las matemáticas, la química, la física. Teníamos que saber coser y rezar, con eso alcanzaba”, manifestó a Filonews en una de sus últimas entrevistas.

El 12 de mayo de 1986 murió en Buenos Aires Alicia Moreau de Justo

También fue ayudante de la Cátedra de Maquinaria Agrícola y conducía una camioneta, algo inusual considerando los estereotipos de género de la época. Este detalle fue el que eventualmente terminó ligándola en 1975 con su vecina del barrio porteño de Caballito, la emblemática Alicia Moreau de Justo, sirviendo de chofer, amiga y compañera durante los últimos 10 años de su vida.

“Vivíamos en la misma cuadra. Como le costaba movilizarse, yo la pasaba a buscar y la llevaba, la arrimaba la camioneta bien a la vereda, ella se sentaba primero, después giraba las piernas y ya estaba sentada perfecta. Entonces me convertí un poco en su chofer y por el otro lado tuve el honor de que me presentara como su amiga”, relató Elena sobre su vínculo con la histórica y emblemática luchadora por los derechos de las mujeres, a quien conoció a partir de la militancia socialista de quien fue su compañero de vida.

Elena Tchalidy, una pieza fundamental en la historia del movimiento feminista

En 2011 fue nombrada "Personalidad Destacada" en el campo de los Derechos de las Mujeres por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El feminismo siempre del lado de la democracia

Tchalidy cuenta con un currículum feminista que la posiciona en un lugar de privilegio en la historia del movimiento de mujeres, en auge desde el grito de Ni Una Menos. Durante la oscura época de la última dictadura militar (1976-1983), momento en el que estaban prohibidas las reuniones sociales, Tchalidy organizó un encuentro de mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En la casa donde daba clases de jardinería en la Ciudad de Buenos Aires asistieron 80 mujeres de todos los sectores sociales y profesiones para conversar sobre distintas temáticas relacionadas a la igualdad de género. El grupo se llamó “Reunión de Mujeres” y duró varios años, convocando también a expertos para dar clases, como Tato Pavlovsky y Florentina Gómez Miranda.

“Desde Reunión de Mujeres y con la asociación civil ATEM 25 de noviembre, con Marta Fontenla y Magui Bellotti, podría decir que fueron mis maestras feministas, organizamos una campaña de recolección de firmas para reclamar la patria potestad Indistinta. Éramos señoras grandes que pedíamos firmas”, recordó en una entrevista con Página12.

El grupo comandado por Elena levantaba las principales banderas feministas de la época, pioneras en materia de derechos humanos, como la lucha por la tenencia compartida de los hijos, igual salario por igual trabajo, igualdad de los hijos ante la ley, y posteriormente, el divorcio y la violencia de género. Bajo esas consignas, Tchalidy con otras mujeres se manifestaron el 8 de marzo de 1984, dando origen a un encuentro que se conmemora hasta el día de hoy.

María Luisa Femenías: "El feminismo creció con el afianzamiento de la democracia"

Con el advenimiento de la democracia, Elena Tchalidy fue nada más ni nada menos que una de las precursoras de los Encuentros Plurinacionales de Mujeres y Disidencias al participar de la organización del primero en 1986 en el teatro San Martin de la icónica calle Corrientes de la Capital Federal.

Durante la última etapa de su recorrido creó y presidió la Fundación Alicia Moreau de Justo, una organización creada en honor a su amiga que se dedica a prevenir, investigar y brindar asistencia a mujeres, chicos y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar desde la atención jurídica y el apoyo psicológico.

“Elena hermosa y valiosa mujer, luchadora inmensa!!!! Vuelo libertario emprendido con todos los honores que supiste conquistar en este plano. Buen viaje compañera. Nos dejaste tu legado. Te vamos a extrañar”, fueron las palabras de la asociación civil Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, otra de las agrupaciones que creó y forman parte de su legado para la posteridad y la defensa de los derechos de las mujeres, una de las aristas de los derechos humanos.

cd /ds