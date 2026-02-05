Murió Tomy, el histórico chimpancé símbolo del ex zoológico de La Plata

Tomy, el chimpancé que durante décadas se convirtió en uno de los animales más conocidos del ex zoológico de La Plata, murió en las últimas horas, según informaron fuentes vinculadas al lugar donde vivió y a organizaciones vinculadas al bienestar animal. La muerte se produjo debido a causas naturales asociadas a la edad avanzada del primate, que había sobrevivido al proceso de cierre del zoológico y a las sucesivas reubicaciones de animales.

La muerte del animal fue detectada por sus cuidadores durante la tarde del miércoles. Tomy estaba bajo seguimiento permanente de equipos profesionales y técnicos, y no había indicios de alerta sobre su estado general de salud.

Muere Tomy, el chimpance de La Plata | Fuente: Facebook Martín Guillermo Davids

El hallazgo sucedió después de las 13 horas, cuando el personal del bioparque se acercó a suministrarle alimento y, al no responder los llamados, dieron aviso al Servicio Veterinario que constató la muerte.

Tomy nació en cautiverio y pasó gran parte de su vida en la institución que funcionó durante años en la ciudad bonaerense, hasta la decisión de clausurar el zoológico en 2016 por orden de la Justicia, que determinó que las condiciones del establecimiento no eran compatibles con la tenencia de animales salvajes. Tras ese proceso, el chimpancé fue trasladado a espacios más amplios y adecuados para su especie, donde continuó siendo visitado y seguido por investigadores, estudiantes y vecinos.

Martín Guillermo Davids fue durante años el principal cuidador de Tomy y una figura clave en el seguimiento cotidiano del chimpancé, tanto en la etapa final del zoológico de La Plata como después de su cierre. Especialistas y trabajadores del ex zoo lo señalan como quien sostuvo los cuidados diarios, el monitoreo del comportamiento y el vínculo constante con el animal en los momentos más sensibles de su vida en cautiverio, un rol que quedó asociado de manera directa a la historia reciente de Tomy y a los procesos de transición que atravesó tras la clausura del predio.

Tomy con su cuidador, Martín Guillermo Davids | Fuente: Facebook Martín Guillermo Davids

El chimpancé había adquirido una relevancia simbólica: para muchas generaciones de platenses y visitantes, Tomy fue un personaje familiar que estuvo presente en salidas escolares, fotografías familiares y recorridos urbanos. Su longevidad y su presencia histórica lo convirtieron en un referente del antiguo zoológico y de la localidad de La Plata.

La muerte de Tomy tuvo un fuerte impacto en redes sociales, donde vecinos de La Plata, ex trabajadores del zoológico, activistas y usuarios de distintas generaciones compartieron mensajes de despedida.

Así fue la despedida de Tomy en redes sociales | Fuente: Pablo Morosi, periodista de La Plata, en X

Así fue la despedida de Tomy en redes sociales | Fuente: usuario de X, ex estudiante de la UNLP

En 2019, por ejemplo, Tomy fue noticia cuando investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de entidades vinculadas al estudio de grandes simios destacaron su capacidad de adaptación a los cambios y su comportamiento en espacios más amplios fuera del antiguo zoológico. En ese momento, especialistas indicaron que el mantenimiento de su bienestar físico y psicológico dependía de estímulos adecuados, compañerismo y cuidados veterinarios específicos.

Además, desde 2023, los cuidadores, organizaciones ambientales y vecinos impulsaron un proyecto judicial para que sea declarado "sujeto de derecho", mientras sostenían una convivencia cotidiana basada en la cercanía y el contacto permanente.

