Murió Willie Colón: el trombón que redefinió la salsa y marcó a generaciones

El mundo de la música latina perdió a una de sus figuras decisivas. Willie Colón, trombonista, compositor, productor y referente central de la salsa, murió a los 75 años tras permanecer hospitalizado, según confirmó su familia en un comunicado difundido en redes sociales. “Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, señalaron sus allegados, quienes pidieron respeto y privacidad en este momento.

El dolor de los famosos por la muerte de Willie Colón a sus 75 años

La noticia impactó de inmediato en la comunidad artística y en millones de oyentes que crecieron con su música. Más que un intérprete, Colón fue un constructor de identidad sonora: ayudó a definir el lenguaje de la salsa moderna y a convertirla en un fenómeno global desde Nueva York hacia América Latina y el Caribe.

Quién fue Willie Colón y cómo cambió el sonido de la salsa en los años 70

Nacido en el Bronx, en el seno de una familia puertorriqueña, Colón comenzó a tocar el trombón en la adolescencia y rápidamente se integró al movimiento que daría forma a la salsa en las décadas de 1960 y 1970. Desde muy joven mostró una visión musical clara: quería que el sonido fuera más directo, más urbano y más cercano a la experiencia de los latinos migrantes en Estados Unidos.

Su alianza artística con Héctor Lavoe marcó una época. Juntos grabaron discos que hoy son considerados clásicos del género y consolidaron una estética cruda, callejera y profundamente caribeña. La combinación entre la voz inconfundible de Lavoe y los arreglos potentes de Colón redefinió la escena salsera.

Murió Willie Colón, pionero y leyenda de la salsa, a los 75 años

El protagonismo del trombón —más áspero que las tradicionales secciones de trompetas— se convirtió en su sello distintivo. Sus composiciones y producciones integraron tradición afrocubana, energía neoyorquina y narrativa social. Las letras hablaban de barrio, migración, desarraigo y fiesta, pero también de tensiones, desigualdades y luchas cotidianas.

Con el tiempo, Colón amplió su horizonte creativo: produjo a otros artistas, exploró fusiones con jazz y música brasileña y asumió un rol cada vez más visible dentro de la cultura latina en Estados Unidos. Su nombre quedó asociado al auge internacional de la salsa y a la consolidación de una identidad musical propia en el mercado global.

El último concierto de Willie Colón en Cali y su vínculo con Colombia

Aunque su carrera tuvo proyección continental, Colombia ocupó un lugar singular en su historia. Cali, considerada una de las capitales mundiales de la salsa, lo adoptó como uno de sus referentes. Allí se presentó en numerosas oportunidades y cultivó un vínculo estrecho con el público local.

Su último show tuvo lugar en diciembre de 2023, durante la tradicional Feria de Cali. Aquella noche debió abandonar momentáneamente el escenario por problemas de salud. Sin embargo, regresó para despedirse de los asistentes y cerrar su presentación. “Gracias a Dios pude recuperar suficiente para cerrar mi tanda”, expresó ante miles de fanáticos.

En esa misma intervención dejó una frase que hoy adquiere un tono especial: si sus médicos así lo determinaban, ese concierto podría haber sido el último. Con el paso del tiempo, esa actuación quedó como una despedida involuntaria. En los años posteriores, el artista había reducido su actividad pública, aunque continuaba vinculado a proyectos musicales y a la preservación de su legado.

El legado de Willie Colón en la historia de la música latina

La trayectoria de Colón trascendió el escenario. Fue productor, gestor cultural y una voz influyente dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. Defendió en múltiples ocasiones el valor de la música como herramienta de representación cultural y como espacio de afirmación identitaria.

La salsa, género nacido del cruce entre tradiciones caribeñas y la experiencia migrante en Nueva York, encontró en él a uno de sus principales arquitectos. Su obra ayudó a que ese sonido atravesara fronteras y se instalara como banda sonora de varias generaciones en América Latina y el mundo.

