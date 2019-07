Padre de la joven atacada por una jauría: "Literalmente se la estaban comiendo"

Julio Ferrari es el padre de la mujer atacada por una jauría mientras caminaba por la playa en Mar del Plata, quien debió ser operada y está en estado 'delicado' a raíz de las heridas que presenta. El hombre apuntó contra el dueño de los animales dado que los canes también mordieron a otra chica hace dos meses. En su dramático relato del incidente, contó: “Los perros literalmente se la estaban comiendo".

"Esto genera mucha bronca, más porque es una reincidencia. Acá los menos culpables son los perros. El titular es el culpable. Los perros son como uno los cría”, manifestó el hombre desde la Clínica del Niño y de la Madre, donde se encuentra internada su hija Guadalupe Ferrari, de 30 años, en declaraciones al medio local 0223.

“Ella le dijo que en un momento se estaba entregando, porque los perros literalmente se la estaban comiendo y entonces comenzó a pensar en sus hijas”, añadió. En una de sus piernas, la víctima fue mordida 25 veces.

La mujer de 30 años fue salvajemente atacada por tres perros ovejero alemán en Punta Mogotes y se encuentra internada en terapia intensiva. FOTO: GENTILEZA: WWW.0223.COM.AR

Ferrari detalló el estado que su hija está "sedada y muy asustada", y por tal motivo esperan que pueda ser tratada por un equipo de psicólogos. “Tiene muy comprometidos los miembros superiores e inferiores”, y temen que alguna de las heridas pueda infectarse.

Acerca del antecedente de que los ovejeros tenían tras atacar a una joven hace unas semanas atrás, hecho por el cual un juez de Faltas le había aplicado una multa a su dueño, el padre de la mujer sentenció: "Este hombre no cumplió en cuidarlos como dice la ordenanza de perros peligrosos, él es el culpable".

El hecho. Guadalupe Ferrari caminaba por la orilla de la playa en Punta Mogotes el lunes 8 de julio cuando fue atacada por la jauría. Para intentar escapar de los animales, se metió al mar. Un testigo que presenció la escena dio aviso al 911 y personal policial arribó al lugar para asistir a la mujer. Cuando los agentes se percataron de que la víctima presentaba lesiones en el torso y las piernas, inmediatamente la trasladaron a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Mogotes, desde donde luego la derivaron a la Clínica del Niño y la Madre.

"Mi hija me contó que este hombre, que no sé su nombre y que le agradezco profundamente, espantó a los perros porque sino la mataban. Los animales le destrozaron las piernas, en una de ellas la mordieron más de 20 veces. Tiene comprometidas brazos y piernas. Por suerte no le mordieron la cara. Más allá de la operación de 3 horas que tuvo ayer, va a tener varias cirugías reconstructivas”, manifestó Ferrari al mencionado medio cuando se conoció la noticia.

Los animales fueron alojados por personal del Departamento de Zoonosis de la Municipalidad de General Pueyrredón. Ante el hecho, se inició una investigación para dar con el dueño de los animales a quien se identificó como Cristian Reyna. En el caso interviene el Juzgado Correccional Nº 3 de Mar del Plata.

F.D.S./F.F.