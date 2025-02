Paro de colectivos afecta a la zona norte del conurbano

Cinco líneas de colectivos que recorren el norte del conurbano bonaerense realizan un paro desde la medianoche de hoy. La medida obedece a que los sueldos de enero no fueron liquidados y los choferes aún no percibieron ese haber. Continuarán con el paro hasta que no se les deposite lo adeudado.

Las líneas afectadas son la 333, 407, 437, 700 y 707, pertenecientes a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM S.A.) que circulan por San Isidro, Tigre, Vicente López y Escobar

Los delegados explicaron que la liquidación de sueldos no se realizó el cuarto día hábil del mes, como sucede habitualmente, lo que motivó la medida de fuerza que mantendrán hasta que no perciban lo adeudado. Según la paritaria de octubre del año pasado, los choferes cobran $1.200.000

PBA pagó parte de los subsidios y se levantó el paro de colectivos previsto para este domingo

Paro levantado a último momento en AMBA

La Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) había decidido realizar un para el pasado domingo y cancelar el servicio nocturno del lunes para los micros que circulan por el conurbano, pero sobre la hora dio marcha atrás con la medida porque llegó a un acuerdo con el gobierno bonaerense, que depositó los subsidios para abonar los salarios.

