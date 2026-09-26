Prefectura mantiene la búsqueda de los kayakistas en la costa

Prefectura mantiene la búsqueda de los dos kayakistas que ingresaron al mar en Santa Teresita pese a un alerta meteorológico.

La fuerza de seguridad naval desplegó un operación por aire, agua y tierra en la zona de Santa Teresita tras un llamado de auxilio. Los deportistas buscados habían navegado unas dos millas mar adentro y no lograron volver.

El exhaustivo operativo de búsqueda por aire, agua y tierra para localizar a los dos kayakistas que se encuentran desaparecidos desde el lunes tras ingresar al mar frente a las costas de Santa Teresita sigue activo.

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Prefectura mantiene los rastrillajes por aire, agua y tierra en una zona de búsqueda que contempla cuatro áreas.

El despliegue, que abarca patrullajes terrestres en distintas playas del Partido de la Costa, sobrevuelos y guardacostas en cuatro áreas de rastrillaje, se inició luego de que uno de los tripulantes llamara para advertir que no podían regresar a la costa a más de tres kilómetros de la orilla, a pesar de que la Autoridad Marítima les había advertido sobre un alerta meteorológico vigente que impedía la navegación.

En ese contexto, la autoridad marítima nacional, mantiene los rastrillajes por aire, agua y tierra en una zona de búsqueda que contempla cuatro áreas.

Las recorridas de los rescatistas se hacen por las orillas del arroyo San Clemente Del Tuyú, por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y también por la zona de Mar de Ajó.

Por su parte, el avión PA-62 de la Prefectura seguirá realizando sobrevuelos por la zona de búsqueda.

A esto se le suma buque s guardacostas de la Prefectura que permanecen afectados al operativo, que comenzó el lunes cuando se recibió una comunicación telefónica de uno de los hombres desaparecidos, quien informó que se encontraba navegando en un kayak color turquesa frente a la calle 29 de esa localidad, a aproximadamente dos millas náuticas (más de tres kilómetros) mar adentro, y que por la situación tenía dificultades para retornar a la costa.

Ante la situación, la Institución desplegó de inmediato diferentes medios y personal para iniciar las tareas de búsqueda y asistencia. Cabe recordar que, antes de ingresar al agua, ambos hombres se habían presentado en la dependencia de la Prefectura, donde fueron advertidos acerca de la existencia de un alerta meteorológica.