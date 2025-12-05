Presentaron el álbum de figuritas del Mundial 2026: promete ser la colección más grande de la historia

El álbum de figuritas del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones, será una edición histórica ampliada compuesta con 112 páginas, siete estampas y un récord único de la máxima cita de la FIFA de 980 figuritas. Estas características inéditas por la cantidad de selecciones participantes, la convertirán en la mayor edición mundialista jamás impresa por la compañía dedicada a la venta del producto.

La presentación se realizó en la antesala del sorteo del Mundial, que se realizará este viernes 5, y dejó una certeza contundente: será el álbum más grande de la historia, impulsado por el nuevo formato con 48 selecciones en competencia.

Sorteo del Mundial 2026: ceremonia y armado de Fase de Grupos minuto a minuto

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El lanzamiento tuvo lugar en la región de Nueva York , una de las sedes del Mundial 2026 y escenario elegido para la final. Allí, Panini anticipó su estrategia de productos para el ciclo, que incluirá colaboraciones, ediciones especiales y una preventa limitada en Amazon para medir la demanda de los coleccionistas.

Logo del Mundial de la FIFA 2026

El diseño revelado rinde tributo a Canadá y Estados Unidos, con colores vibrantes, estética moderna y un enfoque visual que combina elementos icónicos del certamen

La colección llega con la misión de acompañar una edición que marcará un antes y un después en la Copa del Mundo, coorganizada por Canadá, Estados Unidos y México.

Qué artistas encabezarán el espectáculo del Sorteo del Mundial 2026

Por primera vez, además, Panini dedicará una portada especial a la región anfitriona, una decisión que conecta con la identidad visual propuesta para el torneo.

Director general de Panini América: “Estamos orgullosos de presentar esta histórica portada de Canadá y Estados Unidos

En el marco de la presentación del álbum de figuritas del Mundial 2026, el director general de Panini America, Mark Warsop, significó: “Estamos orgullosos de presentar esta histórica portada de Canadá y Estados Unidos, que ha cautivado a generaciones enteras de todo el mundo”.

Chiqui Tapia viajó al sorteo del Mundial 2026 en un jet privado vinculado a las supuestas coimas en ANDIS

Copa Mundial de la FIFA 2026

Por su parte, el director de la División Comercial de la FIFA, Romy Gay, señaló que “el álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados”.

PM/DCQ