Este sábado se realiza en todo el país una nueva "Noche de los Testeos"

Hoy sábado 17 de enero se llevará a cabo la 9° edición de La Noche de los Testeos, la jornada de prevención y diagnóstico que AHF Argentina (AIDS Healthcare Foundation) impulsa junto a organizaciones aliadas. Como parte de esta iniciativa, se realizarán actividades en diferentes puntos del país, con testeos rápidos de VIH, puestos de consulta e información y entrega de preservativos de su marca propia, Love.

La organización abrirá el sábado de manera excepcional dos de sus Centros Comunitarios de Salud Sexual para realizar testeos rápidos de VIH y sífilis: se trata de los centros de Mar del Plata (Corrientes 2366) y Rosario (Av. Pellegrini 341) que abrirán sus puertas de 19 a 23 h. A su vez, el Centro de CABA saldrá a la calle a desarrollar la misma tarea: de 19 a 23 h, se realizarán testeos en Corrientes al 1600. Además, se llevarán a cabo más actividades en otras ciudades del país, todas gratuitas y confidenciales.

Según datos del Boletín Epidemiológico en Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina, elaborado por el Ministerio de Salud, se estima que en nuestro país viven 140.000 personas con VIH, de las cuales 13 % desconoce su diagnóstico. Se trata de un porcentaje que evidencia la falta de campañas públicas de concientización y acceso en torno al conocimiento del estado serológico. Asimismo, este estado de situación realza la importancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil como AHF Argentina, que constantemente desarrollan estrategias innovadoras para alcanzar diagnósticos oportunos.

Existen diversos tratamientos que han probado su eficacia a la hora de evitar el avance y la transmisión del virus.

En todos los casos, el diagnóstico temprano es el punto de partida para aumentar las posibilidades de una respuesta favorable. En este sentido, Natalia Haag, Directora Nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina, sostiene: “La Noche de los Testeos busca que toda la población sepa que tiene la posibilidad de acceder a pruebas de VIH gratuitas en cualquier punto del país. Es muy importante recalcar que, gracias al tratamiento adecuado, las personas con VIH pueden alcanzar la carga viral Indetectable e Intransmisible”.

El método de testeo rápido requiere solo de un pinchazo en el dedo, una gota de sangre y 20 minutos para obtener el resultado. No es necesario estar en ayunas. A su vez, la realización del test de VIH es una oportunidad para iniciar vínculos con métodos de prevención, como la PrEP (Profilaxis Pre Exposición), la PEP (Profilaxis Post Exposición); adquirir preservativos y lubricantes gratuitos; así como para diagnosticar otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y acceder a la atención médica.

“El acceso al diagnóstico es un elemento central del derecho a la salud sexual y la herramienta que permite iniciar un tratamiento integral. Desde AHF Argentina trabajamos para acercar a las personas atención médica respetuosa y especializada, brindar información, asesoramiento y contención”, concluye Haag.

Puntos en los que se realizarán actividades:

Mar del Plata: 19 a 23 hs en el Centro Comunitario de Salud Sexual (Corrientes 2366), junto a +D (Más democracia, más derechos, más diversidad) y ATTTA Mar del Plata, se realizarán test rápidos de VIH y sífilis.

Rosario: de 19 a 23 hs en el Centro Comunitario de Salud Sexual (Av. Pellegrini 341) se realizarán test rápidos de VIH y sífilis.

CABA: de 19 a 23 hs en Corrientes al 1600, junto a Impulse Buenos Aires, AEPA y Testeate Buenos Aires, se realizarán test rápidos de VIH y sífilis.

Otras actividades:

BUENOS AIRES:

Alejandro Korn: de 18 a 21 hs Plaza Viejo Casal "La Masía", junto a Marea Violeta Tehuel de la Torre, se realizarán charlas de prevención y testeo.

Morón: de 17 a 21 hs en Plaza La Roche, junto a la Secretaría de VIH e ITS de la FALGBT, se realizarán testeos de VIH.

Tandil: de 20 a 00 hs en Cheverrier 314, junto a Convivencia en Diversidad Tandil, se realizarán testeos de VIH.

CABA: de 17 a 21 hs en Perón 683 4°A-, junto a VIHsibles y la FALGBT, se realizarán testeos de VIH.

JUJUY:

Libertador Gral. San Martín: de 20 a 00 hs en Sixto Ovejero y Av. Libertad, junto a Amigxs en salud Jujuy y Responder Positivamente.

SANTIAGO DEL ESTERO:

Santiago del Estero: en la Costanera, junto a AsoVihda.

LA RIOJA:

La Rioja: de 20 a 00 hs en Av. Ortiz de Ocampo y Coronel Monte, zona sur; junto a Aprender a vivir.

CORRIENTES:

Corrientes: desde las 19 hs en Costanera Sur y Necochea, junto a Red diversa positiva Corrientes.

FORMOSA:

Formosa: desde las 19 hs en Plaza San Martín (9 de Julio y España), junto a Acción social Formosa.

Para conocer más acerca de las actividades, se puede ingresar a las redes sociales de la organización: Facebook https://www.facebook.com/AHF.Argentina/; Twitter @AHFargentina e Instagram @ahfargentina.

Para saber dónde realizarse la prueba rápida en cualquier oportunidad, se puede acceder a https://ahfargentina.com/