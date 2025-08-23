Se viene el II Festival Argentino de Historietas

En pocos días más tendrá lugar una nueva edición del Festival Argentino de Historieta (¡FAH!). Se trata de un evento multidisciplinario que busca interpelar tanto a expertos en el género como al público general.

Para eso ofrece una amplia gama de actividades como charlas, talleres, exposiciones, ferias editoriales y proyecciones de largometrajes relacionados con la historieta, espectáculos y actividades interactivas con el público adulto e infantil.

¡FAH! se destaca por su enfoque en la diversidad y pluralidad de expresiones artísticas, que cruzan la historieta con otras disciplinas como el cine, la literatura, la crónica periodística, la novela gráfica, el teatro y las artes plásticas. Estos cruces reafirman a la historieta como punto de convergencia cultural.

Participarán reconocidos autores como Tute, El Bruno, Esteban Podetti, Max Aguirre, Gustavo Sala, Dolores y María Eugenia Alcatena, Decur, Carina Altonaga, Carlos Aon, Daniela Ruggeri, Horacio Lalia, Marcelo Valentini, Agustín Paillet, Jano Seitún, Marko Torres, Rodolfo Santullo, Lui Mort, Lautaro Fiszman, Pablo Zweig, Martín Ameconi, Rafael Curci y Paula Boffo.

Entre las editoriales se destacan: Estudio Mafia, Hotel de las ideas, Primavera Revólver, Comiks Debris, Comic.ar, Tren en movimiento, Maten al mensajero, Del Zorzal, La Editorial Común, Ovni Press, Planeta, Random House, Waldhuter, Pictus, LocoRabia, Colihue, Libros del Zorro Rojo, Muchas nueces, Distrito Comix, Fondo de Cultura Económica, entre otras.

El evento conmemora el Día de la Historieta Argentina, que se celebra el 4 de septiembre, por la publicación del primer número de El Eternauta en la revista Hora cero, en 1957.

El festival cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina del Libro, el Instituto Francés, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional y organizaciones del sector como el Club del Comic y Viñetas sueltas.

¡FAH! 2025 busca celebrar la historieta en todas sus formas, promover su diálogo con otras disciplinas artísticas y consolidar su relevancia cultural, para ofrecer una experiencia rica y accesible para todo público.

Se realizará los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 14 a 20 horas, en el Centro Cultural Rojas, Avenida Corrientes 2038, CABA.