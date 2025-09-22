El próximo sábado 27/09, se realizará en la Palestra Nacional de Andinismo que está ubicada en el CeNARD, un "festival" de escalada en la ciudad, organizado por el Centro Andino Buenos Aires (CABA). La intención es ofrecer un "festejo de primavera" diferente. Y por eso eso el Centro Andino invita a toda la comunidad escaladora a participar de este día de escalada.

Este gran evento del deporte de escalada se realiza en la única palestra urbana donde es posible escalar sobre grandes muros de piedra, de 20 metros de altura, usando cuerdas y técnicas similares a la escalada de montaña.

El evento que patrocina el CABA es abierto a todas las edades y requiere inscripción previa. La competencia y las demostraciones se harán en diferentes modalidades de este deporte, como por ejemplo escalada en "Top Rope" y "Boulder".

Durante la tarde también habrá sorteos y premios para los competidores y se hará un concurso para elegir la vestimenta de escalada más original y la mejor decoración de cascos de protección.



CONOGRAMA de ACTIVIDADES

14:00 - Registro de escaladores para participar en clínicas y competencias.

15:00 - Clínica de fisuras.

16:00 - Competencia de jumar.

17:00 - Clínica de voladas.

18:00 - Competencia de velocidad.

19:00 - ¡Sorteos!

19:30 - Proyección de películas, fotos y diapositivas antiguas.

20:00 - Proyección de "Primeras veces" y charla con Gisella Carballo, la protagonista.

Las actividades deportivas concluirán a las 19:00 y luego habrá sorteos, proyecciones y charlas de montaña.

Más información en el Instagram del @centroandinobuenosaires. La inscripción es necesaria para asistir al evento.

LT