Se viene una nueva edición de la “Feria” de Agronomía

La primera edición de la “Feria de Agronomía”, como se la conoce popularmente, se llevó a cabo en octubre de 2013. Ahora creció en forma exponencial y el predio recibe en cada edición a una gran cantidad de visitantes que recorren los 170 puestos de expositores.

Se pueden encontrar allí productos hortícolas de estación recién cosechados, frutas, quesos, miel, dulces, chacinados, aceites de oliva y frutas secas, artesanías, plantas y, además, cuenta con un patio gastronómico.

La Feria es también un evento cultural donde se realizan charlas y se presentan espectáculos artísticos.

El objetivo es generar un espacio de comercialización para la agricultura familiar y promover vínculo y diálogo directo entre productores y consumidores. Así se logra que unos puedan vender mejor sus productos y otros los adquieran al mejor precio.

Esta actividad promueve la producción y el consumo responsable de alimentos, la economía social, la soberanía alimentaria y la transición de los modelos productivos hacia otros más sustentables y amigables con el ambiente.

En septiembre, la Feria honra a los docentes en un gazebo especial, donde se estarán juntando libros infantiles para la escuela primaria N° 22 D.E. 14 - Agronomía.

El predio de Agronomía ubicado en Av. San Martín 4453 abrirá sus puertas este 13 y 14 de septiembre de 10 a 18 horas.

Actividades previstas:

Sábado 13:

10 a 13 hs Intercambio de Semillas Libres

11 hs Yoga para Todos / Clase yoga / PATIO

12hs Taller Bastidores. Telares urbanos / Clase / CARPA

14hs Huerta Urbana - Seilo Plantas / Taller / CARPA

16hs Laquetecumbió en Vivo / Cumbia / CARPA

16 hs Cuentos para Sanar el Planeta / PATIO

Domingo 14

10 a 13 hs Intercambio de Semillas y esquejes

12 a 17.30 Docentes del Barrio / Gazebo cerca CBC

13 hs Escuela Libre Micael / Teatro Talleres / CARPA

15 hs La Guagua / Música Cubana / CARPA

16hs La Washington Candombe / CARPA

16hs Cómplices de sonrisas / Música / PATIO

Más información en: https://www.instagram.com/feriaagronomia/?hl=es