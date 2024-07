Sister Vibes: un grupo de citas a ciegas para hacer amigas que reunió a más de 5.000 mujeres

Por necesidad, búsqueda o curiosidad, más de 5.000 mujeres se sumaron a Sister Vibes la iniciativa de la creadora de contenido, Agustina Álvarez de armar un grupo para forjar amistades. Ella comparte recomendaciones y reseñas de productos de skincare en sus redes sociales (@ampablog), pero un día decidió que quería hacer algo frente a la soledad que sentía.

Agustina es de La Plata y se mudó a la Ciudad de Buenos Aires para estudiar Derecho y en el último tiempo, tras una ruptura amorosa, se dio cuenta de que no contaba con un grupo de amigas para compartir su cotidianeidad, disfrutar el tiempo libre; eso se lo había brindado exclusivamente a sus relaciones amorosas. A través de su cuenta de Instagram contó que iba a sumarse a una “juntada” de un grupo de encuentros del que se enteró en TikTok. Fue, pero no era lo que ella buscaba, se trataba de una situación que apuntaba más a promover vínculos de otro tipo.

Fue cuando contó esa experiencia que varias seguidoras le empezaron a pedir que armara ella un grupo de amigas. Así fue como creó un grupo de WhatsApp, que se se llenó rápidamente y debieron migrar a Telegram.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese primer paso de sumarse al grupo se juega la exposición, la vulnerabilidad, el miedo a ser juzgada, el “¿por qué no tenés amigas?”. “Ahora me doy cuenta, después de que ya somos miles, que una toma esa circunstancia como algo personal, que solo le pasa a una y no dimensiona que a veces lo personal también es sumamente colectivo”, destacó Agustina en diálogo con PERFIL.

“Vibras de hermanas”, el nombre de la iniciativa Sister Vibes le hace justicia. Allí las puertas están abiertas para escuchar, contener, desahogar. Hay historias pesadas, dolorosas, se cuela la actualidad - muchas desempleadas o buscando ingresos extras- y también las relaciones amorosas, sexuales, la salud, lecturas, gimnasio.

Grupos por edades, barrios, provincias y para encontrar trabajo

Dentro del grupo general, Sister Vibes, se desprenden otros creados por necesidad. En un principio, la mayoría eran de la Ciudad de Buenos Aires, pero luego creció y sumó a chicas de todo el país, por eso se generaron espacios delimitados por geografías, edades, pero también están los temáticos como el de lectoras, de gimnasios, networking y emprendedoras. Estos dos últimos surgieron porque el grupo inicial, que hoy son la mesa chica organizadora, estaba compuesto por recruiters que veían que había mucha demanda vinculada a conseguir trabajo, sumar ingresos o dejar atrás empleos que ya no querían.



“Todo se empezó dando con el primer grupo de WhatsApp que hice, donde en el mismo día que se creó lo llenamos porque éramos más de mil personas”, recordó Agustina. “Como pasó tan rápido me di cuenta de que esto iba a expandirse y que no podía hacerlo sola, básicamente porque yo tengo un trabajo de 8 horas y esto no es una fuente de ingreso para mí, y le pregunté a las chicas quién podía sumarse a dar una mano”, detalló. “Hay un montón de chicas que se ofrecieron a ayudarme a la administración de los grupos, a las cuentas de Instagram, de Tik Tok y hoy en día somos cinco las que administramos todo”.

¿Qué fue lo que más te impactó de esta experiencia?

Primero darme cuenta de que no era la única que estaba pasando por la situación de no encontrarme con un grupo de amigas, ver a tantas pasar por la misma situación de estar en una ciudad tan grande y estar tan sola. No es solamente mi situación, sino que es compartida con muchas y al mismo tiempo lo que más me impactó fue ver la repercusión en cada una de de las personas que conozco, que me escriben al Instagram o al TikTok que me dicen gracias a esto encontré un grupo de amigas que no pude formar en toda mi vida. Y eso es hermoso.

Hubo también una iniciativa de crear un grupo mixto, ¿funcionó?

La verdad es que no, porque estuvo la iniciativa, pero prefiero concentrar la energía y recursos y las ideas en que el lugar siga siendo de chicas y que siga siendo seguro para chicas, a mí lo que más me interesa es que podamos brindar seguridad en la juntadas, que podamos sentirnos seguras a la hora de hablar, de confiar, de ir a un evento, entonces me gustaría dejarlo para más adelante, priorizar tener las bases del grupo de chicas ya establecido con sus eventos, sus encuentros, con todo lo demás.

Sucede con muchos varones que, por ejemplo, en torno a algo sencillo como un partido de fútbol arman un grupo de amigos y en el caso de las mujeres no pasa tan seguido.

En realidad también, en el caso de las mujeres puede haber “grupo de madres” o grupo en torno a un aspecto de la vida y nunca es una, si no que es algo externo. Entonces ese espacio faltaba. En Sister Vibes hay madres y algunas de ellas contaban que necesitaban un espacio para conectar con ellas mismas. El espacio va más allá, también, de lo social y político, apela más a lo personal y lo que se siente. En lo personal a mí me pasó que me rompieron el corazón y me di cuenta de que no tenía amigas y esa fue mi situación para crear todo esto y es increíble cómo a un montón de mujeres también les pasó lo mismo. Cuando nos juntamos para ver el partido había cuatro chicas que contaban la misma situación: que estaban separadas, que se encontraban sin un grupo de amigas y a veces me quedo pensando, no puede ser que tantas estemos en situaciones tan similares y que conectemos desde desde lo que sentimos o lo que nos pasa.

Vos contaste que durante el último tiempo habías puesto el eje en el vínculo romántico y no en las amistades, ¿sentís que aprendiste algo de ese desequilibrio?

Aprendí que a veces no tenés que dar todo en una relación, dar tus amistades, tus vínculos, todo lo que sos por una relación o por el bienestar del otro porque si no después al fin y al cabo tu vida se centra en el otro y como que ya no te pertenece.

Forma y fondo, espejo, desorden y derivas en la abstracción de Natalia Cacchiarelli y Gilda Picabea en el MACBA



Una característica no menor con los grupos que se forman es que demuestran la capacidad de diálogo y consenso que se puede creer entre personas que superficialmente, quizás, no tendrían nada en común.

Sí, y es increíble que cuando una necesita el consejo de la otra o cuando una cuenta un problema es increíble cómo, en vez de ser juzgada o sentirse mal, se va con una sensación de apoyo comunitario que es hermoso también. Hay otros grupos u otras formas de conocer gente, pero no creo que se transformen en estos vínculos del día a día, de lo cotidiano. A mí me pasa que voy a las reuniones o a los eventos y me pasa que ya las conozco, las conozco porque por el grupo ya sabés qué le está pasando, ya sabés qué hace y también te conocen a vos, entonces se crea una cercanía muy linda.