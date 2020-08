Continúa interrumpido el servicio de la Línea C de subtes

Noticias Relacionadas La Cueva de las Almas Perdidas: un cementerio subterráneo de autos abandonados

Pasado el mediodía de este martes, continuaba interrumpida la línea C de subterráneos, al tiempo que Metrovías y el cuerpo de delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), los Metrodelegados, permanecían negociando la vuelta del servicio de la línea que une Constitución con Retiro.

La falta de servicio afectó a miles de trabajadores esenciales que llegaban desde el ferrocarril Roca y no podían hacer la combinación con el subte en el Centro de Trasbordo.

Tanto Metrovías, la empresa concesionaria del servicio, como los Metrodelegados, brindaron desde temprano versiones diferentes de los motivos de la interrupción del servicio. Para los gremialistas se trata de un aumento de responsabilidades y de la exposición de los trabajadores de la línea frente a la pandemia de coronavirus. Mientras que para Metrovías el corte del servicio se debe a una medida de fuerza a raíz de la extensión de la jornada laboral de tres a cuatro horas, debido al aumento de la cantidad de personas habilitadas para viajar en el transporte público de pasajeros.

Metrovías, en tanto, convocó a personal jerárquico para reanudar servicio pero, según explicaron desde la concesionaria, “representantes de los delegados, ocuparon las cabinas y no permitieron mover las formaciones”.

Mañana se llevará a cabo un plenario de trabajadores del subte en el que evaluará extender la medida a las demás líneas del servicio de subtes.

“La situación del subte, y en particular de la línea C, es muy compleja a raíz del crecimiento de usuarios del servicio y de los contagios en el cuadro pandémico de los trabajadores ,que incluye el fallecimiento de tres trabajadores y 120 empleados contagiados. Esto no es un paro, sino que consideramos que existe un lockout por parte de la patronal”, aseguró Christian Paletti, referente gremial de los Metrodelegados. “Además, existe una sobrecarga de tareas por parte de Metrovias en lo que respecta a la cantidad de vueltas que tienen que hacer los conductores de las formaciones, y representa una mayor exposición de los empleados frente al coronavirus”, agregó.

Según Paletti, los protocolos sanitarios no son aplicados en el subte, sobre todo en materia de distanciamiento social, desinfeccion de las formaciones y de los lugares de trabajo, readecuación de los sectores de trabajo en cuanto a la cantidad de trabajadores. “Es muy importante aplicar las particularidades del protocolo en el subte”, aseguró el gremialista.

“Hemos pedido reuniones con la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, con Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y ckn Metrovías para poder discutir estas cuestiones y aplicar los protocolos cómo corresponde, pero no hemos recibido respuestas aún. Han rechazado discutir condiciones de seguridad laboral y de seguridad e higiene en el puesto de trabajo”, completó.

Por su parte, desde Metrovías, Alejandro Beber, gerente de Comunicaciones de la concesionaria, aseguró a Perfil que “en la Línea C, se implementó un régimen de trabajo en el marco del protocolo de de menor cantidad de horas para que los trabajadores lleguen a su puesto de trabajo, desempeñen sus funciones y se retiren, como medida preventiva para evitar los contactos directos en las salas de descanso y lugares comunes”.

Según Beber, durante la cuarentena se implementó una jornada laboral de sólo de tres horas día por medio, y a partir de este martes la jornada laboral se extendió a cuatro, para seguir evitando el contacto estrecho y reuniones en salas de descanso.

“Esta situación es la que genera el reclamo de este martes. Es importante destacar que la jornada de seis horas habituales, se redujo solo a tres, y a partir de ahora, a cuatro horas, con el objetivo de preservar la salud de los trabajadores y poder ampliar la frecuencia del servicio para que los trabajadores esenciales puedan trasladarse en esta Línea de vital importancia para los usuarios que conectan con el ferrocarril Roca”, completó el vocero de la concesionaria.