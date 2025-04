Toda la verdad sobre el botón “Unirse” de WhatsApp: ¿Qué es y para qué sirve?

Durante los últimos días circuló por distintos grupos de WhatsApp una cadena viral que advertía no presionar el botón “Unirme”, ubicada dentro de los chats ya que era una supuesta modalidad de hackeo. El mensaje anunciaba una lista de peligros al presionar el botón, como perder la cuenta de homebanking de los usuarios, entre otras estafas.

El mensaje viral que generó confusión afirma: “Hola a todos!!!! Les cuento que el grupo de mi familia había aparecido un icono verde en el mismo grupo y decía UNIRME (y usan una foto de algún integrante del grupo). Si llega a aparecer acá por favor no lo toquen, es una nueva modalidad de hackeo!!!!”.

Sin embargo, se trata de una herramienta del chat de audio grupal, por lo que es una herramienta legítima de WhatsApp. Se trata de una opción que permite a los miembros de un grupo ingresar al chat de voz ya iniciado y está disponible para grupos entre 33 y 256 integrantes. Entonces, no, no es ninguna estafa ni una forma de hackeo. Incluso, al presionar el botón de "Unirme" no le da el control a nadie del otro lado, ni permite el acceso a las cuentas de bancos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

WhatsApp Plus: ¿qué beneficios y riesgos supone usar la versión no oficial de la app de mensajería?

Cómo evitar las estafas en WhatsApp

Los especialistas recomiendan nunca compartir códigos de verificación enviados por WhatsApp y subrayan la importancia de activar la verificación de dos pasos con el fin de añadir una capa adicional de protección mediante los códigos personales. Además, se informa que no se comunique por teléfono con los usuarios para solicitar contraseñas o códigos.

Siempre se debe sospechar de cualquier sitio o aplicación que solicite que se ingresen datos personales, códigos de seguridad o que se pida acceso a cámaras o micrófonos. Casos de estafas pueden venir mediante las publicidades, promociones y descuentos. Si las publicidad o promociones vienen con un link donde se solicita ingresar para “saber más” es un gran motivo para desconfiar.

En caso de ser víctima de un intento de estafa, los usuarios pueden enviar un correo a la misma dirección con el asunto “Cuenta robada”, con su número de teléfono y una carta que comente lo ocurrido. Otra forma de notificar los robos es mediante una denuncia hacia fiscales especializados.

WhatsApp: cómo recuperar mensajes y archivos borrados

Consejos para evitar caer en la trampa

Existen diversos consejos para evitar las estafas. La primera y más importante es nunca hacer click en los enlaces con promesas de promociones que se comparten por mensajes. Los especialistas recomiendan descargar WhatsApp solamente en tiendas oficiales, como Google Play en Android o Apple Store en ICloud.

Además, desde las agencias de ciberdelincuencia piden a los clientes de la aplicación leer bien los permisos que requieren las aplicaciones antes de bajarlas al dispositivo. Además, aconsejan no reenviar cadenas de mensajes con información que no se pudo corroborar por otros medios.

BGD CP