Todo lo que se sabe sobre el caso del "Toto" Salvio

Eduardo "Toto" Salvio fue denunciado por violencia de género luego de los hechos registrados este jueves 14 de abril a las 00:50 en las calles Azucena Villaflor y Juana Manso, de Puerto Madero. Se lo acusa de atropellar a su esposa Magalí Aravena y darse a la fuga, si bien el abogado del futbolista de Boca desmintió los hechos y aseguró que existen pruebas que determinan su inocencia.

El parte policial establece que la presunta víctima relató que encontró a su esposo en el auto con otra mujer, se colocó delante del vehículo para hablar, pero Salvio la atropelló y se escapó del lugar.

El inicio de la disputa y el episodio violento

Magalí Aravena declaró que el 4 de abril se separaron luego de 10 años de casados. La mujer concurrió a Puerto Madero cuando detectó un posteo en las redes sociales en el que Salvio estaba con su "amante".

Aravena es portuguesa. Se conocieron con Salvio cuando el futbolista jugó en el club Benfica de Portugal. Es modelo y empresaria, dirige una marca de trajes de baño y tiene dos hijos con el "Toto".

Se cree que cuando Salvio estaba por regresar a Argentina para cumplir su sueño de vestir los colores de Boca Juniors, Magalí fue uno de los principales obstáculos, por temor a la inseguridad del país. Sin embargo, terminó apoyando la decisión del jugador.

En diciembre de 2020 se habían separado, pero al año siguiente trataron de recomponer su relación y volvieron a convivir. Las imágenes recientes del futbolista en la cuenta de Instagram de Sol Rinaldi parecen confirmar las sospechas de infidelidad que Magali atribuía al deportista.

"Veo que estaba la camioneta del padrino de mi hijo y él estaba con la amante, fui hasta el auto y quedé enfrente", describió Magalí

El testimonio prosigue: "Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba frente a él y avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza. Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga", declaró en la sede policial la mujer.

Cuando el personal interrogó si iba a instar la acción penal, Magalí respondió: "Me reservo el derecho, quiero pensar bien".

Por otra parte, Aravena aseguró que fue la primera vez que hubo una discusión de tal magnitud, en la que "él perdió la cabeza" y que ella "estaba loca" porque lo vio "con otra mujer".

En un año, las causas por violencia de género aumentaron más de un 15%

La versión del "Toto" Salvio y su abogado

El futbolista de CABJ asegura que su mujer fue a increparlo luego de ver en redes sociales las fotos de la parrillada que el jugador compartió con Sol Rinaldi, quien publicó las imágenes que darían lugar al conflicto ulterior.

Cerca de a medianoche del miércoles 13 de abril Rinaldi subió a su cuenta de Instagram una historia donde se podía apreciar a Salvio cocinando en una parrilla ubicada en un balcón.

Mariano Cúneo Libarona, el abogado del jugador, presentó un escrito ante al fiscal, en el cual asegura la inocencia del acusado, quien está a disposición de la Justicia para presentar las pruebas pertinentes: "Va a aclarar todo y va a llevar las pruebas. Llevará testigos, videos y varias pruebas que van a acreditar su inocencia. Es un hecho en el que va a quedar claro lo que sucedió, no es culpable absolutamente de nada", sostuvo el letrado.

Toto Salvio

En declaraciones a TyC Sports, el abogado sostuvo: "La denunciante goza de bastante confusión, omisiones y contradicciones en su relato. Cuando yo me refiero a testigos que vamos a llevar al tribunal, son precisamente los testigos de los hechos anteriores".

"Él y otras personas conocen todo. Desde que empezó la advertencia de esta señora hasta las actitudes que tuvo. Las intimidaciones, advertencias. Va a ir no solamente con los videos que le dan la razón sino con un caudal probatorio en materias de testigos importantes que le va a servir al tribunal y la fiscalía para ver lo que pasó", completó Libarona.

Por el momento, desde el club Boca Juniors le informaron a Salvio que no se presente a los entrenamientos y el equipo de abogados le indicó que se presente a declarar para esclarecer los acontecimientos.

Quién es Sol Rinaldi

Sol Rinaldi, la amante del "Toto", tiene 25 años, estudió licenciatura en Comunicación en la Universidad Católica Argentina y es directora de una agencia digital en la ciudad de Florida, Miami, desde el 2018.

Su perfil de Instagram es @solsheckler en honor al reconocido skater y actor estadounidense Ryan Sheckler, del cual es fanática, Luego de los incidentes, pasó de reunir 13 mil seguidores a alcanzar cerca de 25 mil.

La joven es fanática de Boca Juniors y tiene varias fotos tomadas en La Bombonera en sus redes sociales.

Sol Rinaldi

En su blog personal, se define como la "argentina yankee" ya que a los siete años se fue con su familia a Estados Unidos.

"Fue a los 6 meses del nacimiento de mi hermana menor, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, donde la vida de mi familia cambió abruptamente. Y no, no fue por el corralito. Se podría decir que tuvimos la ‘suerte’ de habernos ido a Estados Unidos exactamente un mes antes de que eso sucediera. Ya que mi papá, diseñador gráfico e hincha fanático de Defensores de Belgrano, decidió expandir su empresa de diseño a Norteamérica. Lo que iban a ser 3 meses se convirtieron en 8 años", explicó Sol.

Hasta que en 2009 la familia decidió volver a Argentina: "Lo sentí como una traición, como que querían que dejara mi vida allá y venga acá con estos extraños que no tenían celulares de última generación y además de hablar mal inglés, era británico. A los 7 días de haber vuelto ya me sentía la adolescente más feliz del mundo", expresó la joven en un posteo de 2017.

El comunicado de Boca Juniors

Al tomar conocimiento de lo sucedido, el club Boca Juniors emitió un comunicado en el cual dejó asentado su apoyo a la víctima, así como un "compromiso absoluto en cuestiones de género e igualdad".

"Ante los hechos de público conocimiento, Boca Juniors, a través del Departamento de Inclusión e Igualdad, se pone a disposición de la Sra. Magalí Aravena y de la Justicia para llegar a su pronto esclarecimiento y ratifica su compromiso absoluto en cuestiones de género e igualdad, según lo regulado por el Protocolo de Actuación antes Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/o Orientación Sexual", anunció la institución ""Xeneize".

"De igual manera pondrá a disposición de Eduardo Salvio el acompañamiento necesario del CABJ para ofrecer la asistencia que pudiera necesitar. Sólo nos guían los valores del equilibrio, la igualdad y el respeto y entendemos que los clubes tienen un rol social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad", finalizó el comunicado.

CA