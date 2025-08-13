El Travel Sale es uno de los eventos más esperados por los amantes de los viajes para comprar paquetes turísticos con descuentos. Se trata de una feria online organizada por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que ya tiene fechas confirmadas para su próxima edición.

Este evento ofrece productos turísticos nacionales e internacionales con la participación de más de 100 agencias de viajes en sus ediciones más destacadas. En 2024, fueron 60 agencias las que presentaron más de 4.000 propuestas para viajar.

Cuándo será el Travel Sale 2025

El Travel Sale 2025 se realizará durante siete días, del 25 al 31 de agosto, con más de 100 agencias de viajes ofreciendo promociones especiales, acuerdos con bancos y aerolíneas, y beneficios adicionales en hoteles, excursiones y servicios complementarios.

Entre los principales atractivos se destacan:

Paquetes nacionales e internacionales con 3, 6 y 12 cuotas sin interés .

Descuentos en alojamientos , excursiones y actividades .

Beneficios extra en aerolíneas, como upgrades de servicio y equipaje sin cargo.

Varios destinos respaldan esta iniciativa, entre ellos Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, que promoverán sus principales centros turísticos, culturales y gastronómicos.

Previo al evento, se realizarán más de 30 sorteos de experiencias únicas en Argentina y la región, que incluirán estadías, paquetes completos y actividades especiales. La participación será a través de redes sociales y newsletters oficiales del Travel Sale.

Con este evento, la Faevyt busca fomentar el turismo y ofrecer oportunidades para planificar vacaciones y escapadas con precios accesibles.

