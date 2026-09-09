Último adiós a Chiche Gelblung: dónde y cuándo será el velatorio

El periodismo argentino despide a Samuel “Chiche” Gelblung, uno de sus referentes más reconocidos. El conductor murió durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre, a los 82 años, luego de atravesar complicaciones respiratorias.

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Tras conocerse la noticia, la familia del periodista confirmó los detalles del velatorio y del posterior traslado de sus restos al cementerio de la provincia de Buenos Aires.

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A qué hora y dónde será el velatorio de Chiche Gelblung

El último adiós a Chiche Gelblung comenzará a las 10.30 en las salas velatorias de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicadas en Loyola 1139, en el barrio porteño de Villa Crespo.

“Despedimos a Samuel Gelblung Z’L a las 10.30 en Loyola 1139. Partiremos a las 15 al Cementerio de La Tablada, entrada parte nueva, calle Donovan”, informó su círculo íntimo mediante un comunicado difundido a los medios.

En ese lugar, familiares, amigos, colegas y allegados podrán despedir al periodista, cuya muerte generó una profunda conmoción en el ambiente de la radio, la televisión y la prensa gráfica argentina.

Cuándo trasladarán los restos de Chiche Gelblung al Cementerio de La Tablada

Según la información proporcionada por la familia, el cortejo partirá aproximadamente a las 15 hacia el Cementerio de La Tablada, situado en la provincia de Buenos Aires.

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El ingreso se realizará por el sector nuevo del cementerio, sobre la calle Donovan, conforme a las indicaciones incluidas en el comunicado familiar.

Allí tendrá lugar la despedida final del histórico conductor, luego del velatorio realizado durante las primeras horas de la jornada en la Ciudad de Buenos Aires.

De qué murió Chiche Gelblung

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, Gelblung debió ser internado el lunes por la noche en el Sanatorio Mater Dei debido a complicaciones respiratorias.

Durante la mañana del martes fue trasladado al Sanatorio Los Arcos, donde permaneció bajo atención médica. Finalmente, murió este miércoles como consecuencia de las complicaciones derivadas del cuadro respiratorio, según comunicó su familia.

La muerte de Chiche Gelblung provocó numerosas expresiones de dolor y reconocimiento dentro del periodismo argentino. A lo largo de su extensa trayectoria se desempeñó como periodista, editor y conductor de radio y televisión, convirtiéndose en una de las personalidades más influyentes y reconocibles de los medios nacionales.

LV