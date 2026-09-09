La muerte de Chiche Gelblung, ocurrida este miércoles 9 de septiembre a los 82 años, volvió a poner en primer plano algunas de las historias más singulares que acumuló durante más de cinco décadas de trayectoria. Una de ellas fue la ocasión en la que aseguró haber sido el primer argentino en tomar Viagra, una experiencia que realizó frente a los micrófonos y que terminó con una urgente consulta médica.

Murió Chiche Gelblung a los 82 años

El periodista reconstruyó el episodio en abril de 2025, durante una entrevista con Sebastián Wainraich en La Noche Perfecta, el ciclo emitido por El Trece. La confesión surgió en “La pregunta fuerte”, una sección en la que los invitados debían responder interrogantes incómodos o inesperados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Chiche, ¿es verdad que sos el primer argentino en tomar Viagra?”, le preguntó directamente Wainraich. Sin dudarlo, Gelblung respondió que sí y comenzó a explicar cómo había conseguido la famosa pastilla azul cuando todavía era una novedad en Sudamérica.

Cómo consiguió Chiche Gelblung la pastilla de Viagra

Según relató, cuando el medicamento empezó a hacerse conocido, su equipo intentó obtenerlo a través del laboratorio que lo fabricaba. Sin embargo, descubrieron que en ese momento el único país sudamericano donde podía conseguirse era Brasil.

Gelblung decidió entonces enviar a un integrante de su producción para buscar una unidad. “Mandamos un enviado a Brasil para buscar una pastilla de Viagra… había guita en la tele”, recordó con el humor irreverente que caracterizó buena parte de sus apariciones públicas.

El encargado de realizar el viaje fue Gastón Ferrari, quien regresó al país con el comprimido. Para entonces, Chiche se encontraba trabajando en un programa de radio que comenzaba alrededor de las cinco de la tarde.

“Cuando llega la pastilla, yo estaba en la radio en ese momento, y viene el enviado, Gastón Ferrari, con la pastillita azul. Y yo la tomé”, contó el conductor. De esta manera, convirtió una prueba personal en una experiencia relatada en directo ante la audiencia.

El día que Chiche Gelblung viajó, con 78 años, a cubrir la guerra entre Rusia y Ucrania: “No tengo miedo de morir”

La afirmación de que fue el “primer argentino” en consumir el medicamento forma parte del relato del propio periodista y no cuenta con una comprobación independiente. Sin embargo, la historia quedó instalada como una de las tantas anécdotas extremas que Gelblung protagonizó llevado por su curiosidad profesional.

El susto de Chiche Gelblung después de tomar Viagra

Poco después de ingerir el comprimido, el conductor comenzó a notar una reacción física que lo preocupó. Su rostro se puso colorado y, como desconocía los posibles efectos del medicamento, creyó que podía estar atravesando una emergencia cardíaca.

“Me empecé a poner colorado, yo pensé que me iba a morir de un ataque al corazón”, recordó. Gelblung aseguró que la pastilla no le produjo otro efecto visible, pero el intenso enrojecimiento fue suficiente para que buscara ayuda profesional.

“Yo no sabía las consecuencias. Llamé al médico urólogo, llamé a todos: ‘Muchachos, acabo de tomar Viagra y me puse colorado’”, relató ante Wainraich. Los especialistas le explicaron que esa reacción podía ser normal y finalmente el episodio no derivó en una complicación grave.

Chiche Gelblung, una vida de televisión, primicias, peleas al aire y la obsesión por el rating

El rubor o sensación de calor se encuentra entre los efectos adversos conocidos del sildenafilo, principio activo del Viagra. También pueden presentarse dolor de cabeza, molestias digestivas, congestión nasal, mareos y alteraciones visuales. Existen, además, reacciones poco frecuentes que requieren atención inmediata, por lo que el medicamento debe utilizarse bajo indicación profesional. MedlinePlus recomienda informar al médico sobre enfermedades preexistentes y otros medicamentos antes de consumirlo.

Al finalizar la historia, Wainraich aprovechó para dejar una advertencia a los espectadores: consultar con un médico antes de tomar Viagra. La recomendación resultó especialmente pertinente después de escuchar cómo una prueba improvisada y realizada en vivo había terminado generando temor en Gelblung.

Las confesiones más insólitas de Chiche Gelblung

La entrevista también recuperó otras historias asociadas a su manera audaz de ejercer el periodismo. El conductor recordó que, durante una cobertura en el Departamento de Policía por la incautación de un cargamento de cocaína, tocó la sustancia y llevó un dedo a su lengua. Según contó, la zona le quedó adormecida durante aproximadamente media hora.

En la misma conversación habló sobre la muerte y aseguró que, si pudiera elegir, preferiría morir en televisión antes que en la radio. También se refirió a su extensa relación con Cristina Seoane, con quien llevaba 48 años en pareja, y reveló que dormían en habitaciones separadas desde hacía alrededor de 25 años.

LV/ff