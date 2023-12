Un nene de 2 años quiso tocar un tren y cayó a la vías: lo rescataron de milagro

Un nene cayó a las vías del tren Roca en la estación de Burzaco y se salvó de milagro, cuando intentó apoyarse sobre la puerta de un vagón. La situación que pudo haber terminado en tragedia tuvo lugar el último sábado y en estas horas circuló el video, donde se ve claramente la secuencia. Una oficial de Policía se arrojó debajo del tren y rescató al nene.

La empresa Trenes Argentinos activó el protocolo de emergencia para rescatar al menor de 2 años de edad tras los gritos desesperados de los pasajeros que habían bajado del tren y otros que esperaban para subir.

“La situación fue advertida por las cámaras de seguridad e inmediatamente se dio aviso, por medio del sistema SAE-911 y se activó el protocolo de emergencia”, precisaron desde la empresa estatal de ferrocarriles.

Tras la secuencia de extrema tensión, la madre del nene agradeció: “Por suerte no pasó nada grave. Fue un milagro. Si no hubiera sido porque una policía se metió debajo del tren, hubiera pasado cualquier cosa”.

“Habíamos bajado en Burzaco, mi nene quiso tocarlo porque tiene una obsesión con los trenes y metió el piecito”, contó la mujer, y señaló: “la desesperación de una madre no tiene precio”.

Por su parte, el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) comunicó que el nene “se encuentra fuera de peligro, con traumatismos por el golpe". Fue trasladado al hospital Lucio Menéndez, donde quedó en observación.

El testimonio de la policía que salvó al nene: “Cerré los ojos y lo agarré como pude”

La oficial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), Gisele Sotelo, contó: “creo que Dios me puso en ese momento porque tomé el tren equivocado. Cerré los ojos y lo agarré como pude".

El niño rescatado de las vías del tren junto a su madre

“Hice unos metros caminando y escucho los gritos de una madre. Empecé a correr con desesperación y ahí reaccioné como pude. No me importó nada, no lo pensé en ese momento. Fue el destino."

La policía contó que en ese momento pensó en sus familiares: “Tengo un hermanito de seis años, muchos sobrinitos. En ese momento uno no piensa, solo actúa”.

