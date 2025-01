La movilización prevista para este sábado 1 de febrero podría marcar un punto de inflexión en la resistencia contra el gobierno de Javier Milei. Así lo anticipa Tatiana Fernández Martí, secretaria general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, militante del Partido Obrero y una de las voceras de la asamblea en defensa de los derechos LGBT que colmó el pasado sábado 25 de enero el anfiteatro del Parque Lezama. Para la joven, esta manifestación “será el primer gran acto de protesta del año”.

"Detrás de las declaraciones homofóbicas en Davos y el intento de eliminar la figura del femicidio, se esconde un ataque sistemático contra las diversidades y las mujeres en Argentina", advirtió Tatiana Fernández Martí en un diálogo exclusivo con PERFIL. La dirigente afirma que el ajuste económico ha golpeado con mayor dureza a las mujeres trabajadoras, cuyos ingresos han sido drásticamente reducidos y que, además, enfrentan un contexto de creciente precarización.

Pero el impacto de estas políticas no se limita a lo salarial. En los barrios populares, el desmantelamiento de áreas del Ministerio de Salud ha dejado a muchas personas sin acceso a tratamientos esenciales, como hormonas para personas trans o medicación para el VIH, lo que agrava aún más la situación sanitaria, según declaró la joven. Asimismo, la falta de recursos en hospitales públicos y la suba de precios en medicamentos hacen que miles de personas queden desprotegidas.

Ante este escenario, la movilización se presenta como una respuesta firme y organizada. "La expectativa es que esta marcha sea solo el inicio de un plan de lucha más amplio, que desemboque en un paro general", señala la joven, al tiempo que critica la postura de la CGT: "Primero dijeron que iban a marchar, pero ahora se desentienden. Es inaceptable que cedan ante un gobierno que promueve un discurso fascista desde el Estado".

Marcha del orgullo.

Desde su perspectiva, este escenario deja en claro que es fundamental construir un movimiento independiente, que no dependa de las estructuras políticas tradicionales ni de negociaciones con el poder. "No hay margen para confiar en quienes nos han abandonado. Tenemos que organizarnos y avanzar hacia una huelga general para frenar este ajuste. Milei no puede seguir gobernando, su proyecto es incompatible con los derechos de las diversidades, la educación pública y la salud".

Un llamado amplio a la movilización

Según nos contó, el carácter plural de la convocatoria es uno de sus aspectos principales. Diversas agrupaciones de la comunidad LGBTI, universidades públicas, sindicatos de la salud y partidos de izquierda se sumarán a la protesta. También lo harán mujeres que organizan comedores en los barrios más vulnerables, quienes hoy enfrentan una fuerte persecución política y judicial debido a su activismo.

"Las piqueteras del Polo Obrero y otras organizaciones sociales marcharán con nosotras porque fueron brutalmente golpeadas por la eliminación de los alimentos en los comedores populares", subraya Fernández Martí.

En cuanto a las consignas, la marcha, además de repudiar los dichos homófobos del presidente, reivindicará la defensa de la Educación Sexual Integral (ESI) y la lucha por la legalización del aborto, dos banderas que han sido históricamente conquistadas con esfuerzo y que hoy están en peligro. "No saben con quién se metieron", ironizó.

El intento de eliminar la figura de femicidio del Código Penal

Otro de los puntos más alarmantes que motiva la protesta es la intención del Gobierno de modificar el Código Penal para eliminar la figura del femicidio. La reforma, impulsada por el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, es vista como un retroceso inaceptable en la lucha contra la violencia machista.

"La figura del femicidio fue incorporada en 2012 para agravar las penas y garantizar justicia para las víctimas. Ahora, en nombre de una falsa igualdad, buscan eliminarla, condenando a miles de mujeres a la impunidad y debilitando al movimiento que puso en pie el ‘Ni Una Menos’", advierte Fernández Martí.

Los números reflejan la gravedad del problema: en 2024 se registraron más de 250 femicidios, mientras que en lo que va de 2025, la violencia de género sigue cobrándose una vida cada 20 horas, según afirmó la joven. Esta situación genera indignación y preocupación en distintos sectores de la sociedad, que ven en la movilización una oportunidad para hacer visible esta problemática y exigir respuestas concreatas.

"Quienes luchamos por el derecho al aborto, por la ESI, contra el ajuste y la avanzada clerical no vamos a retroceder. La responsabilidad es del Estado, que permite y profundiza estas injusticias. Vamos a levantar un gran movimiento para frenarlo", concluyó.

