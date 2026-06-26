Una nueva expedición científica vuelve al investigar el fondo marino argentino

Tras el enorme impacto de la expedición Talud Continental IV que investigó y transmitió un popular streaming desde el Cañón Mar del Plata, científicos del Conicet que integran el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina volverán a explorar el océano profundo. Lo harán en una nueva campaña científica internacional a bordo del buque Falkor (too), en colaboración con el Schmidt Ocean Institute.

La misión Talud Continental V tendrá como objetivo la exploración de los cañones Ameghino y Almirante Brown, ubicados frente a la provincia del Chubut, a aproximadamente 600 kilómetros de la costa.

El streaming del Conicet llegó al diario The New York Times

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Se trata de una región poco explorada del Atlántico Sudoccidental, con alto potencial de biodiversidad y presencia de ecosistemas marinos vulnerables. La expedición durará 23 días y comenzaría en abril de 2027, con posibilidad de que se adelante a febrero.

“Para nosotros es una alegría enorme poder volver a trabajar en aguas profundas de nuestro país. Esta campaña se llama Talud continental V y eso tiene que ver con que es la continuación de un plan de trabajo que inició allá por el 2011, cuando Pablo Penchaszadeh y Mariano Martinez pusieron el foco en el cañón Mar del Plata. Poder ir a trabajar a un área nueva e inexplorada maximiza la probabilidad de encontrar especies nuevas para la ciencia, que es uno de los grandes objetivos de la campaña”, contó Daniel Lauretta, investigador en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y jefe científico de las campañas Talud Continental IV y V.

La expedición anterior

Entre el 23 de julio y el 11 de agosto del año pasado, una expedición liderada por científicos del CONICET exploró el océano profundo en el cañón submarino Mar del Plata -una región de alta biodiversidad y poco explorada del Atlántico Sur- a bordo del Falkor (too). Durante esta expedición se utilizó por primera vez en la región un vehículo operado remotamente (ROV), lo que permitió capturar imágenes del fondo marino en ultra alta definición de hasta casi 4 mil metros de profundidad y recolectar muestras sin alterar el entorno.

En el marco de esta histórica campaña se documentaron arrecifes de corales de aguas frías, extensos campos de corales blandos y una biodiversidad extraordinaria, incluyendo más de 40 especies potencialmente nuevas para la ciencia.

Además, la expedición generó un impacto sin precedentes en la comunicación pública de la ciencia, con millones de visualizaciones en transmisiones en vivo desde el fondo del océano. Esta experiencia permitió acercar la exploración científica a la sociedad y a instituciones educativas de todos los niveles, y consolidó un modelo de ciencia abierta con fuerte participación pública.