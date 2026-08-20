Vacunas: lanzan un mapa para ver las coberturas y las dosis distribuidas en las provincias

Hasta ahora, para saber cómo marchaba la vacunación en la Argentina, había que esperar los informes consolidados o rastrear datos dispersos en diferentes documentos oficiales. Desde esta semana, esa radiografía comienza a estar disponible prácticamente en tiempo real y para cualquier ciudadano: el Ministerio de Salud de Nación puso en marcha un Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas, una herramienta pública que permite observar qué porcentaje de la población objetivo recibió cada inmunización y, además, cuántas dosis fueron enviadas a cada provincia.

El cambio no es menor. Por primera vez quedan reunidos en una misma pantalla los dos extremos de una cadena sanitaria compleja: las vacunas que Nación compra y distribuye y las que finalmente llegan al brazo de la población.

Así, el sistema permite seleccionar una vacuna y un año y comparar rápidamente los porcentajes alcanzados por cada jurisdicción. También muestra mediante una escala de colores dónde aparecen las principales brechas territoriales.

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El mapa incluye información correspondiente a 16 vacunas del Calendario Nacional, entre ellas BCG, hepatitis B, neumococo, quíntuple, polio, rotavirus, meningococo, triple viral, varicela, hepatitis A, VPH y virus sincicial respiratorio. Los datos abarcan 2025 y lo transcurrido de 2026, hasta el último mes cerrado.

La información sobre aplicaciones proviene de NOMIVAC/SISA y la distribución de dosis, del Sistema de Gestión de Stock de la cartera sanitaria.

Además, según fuentes sanitarias, el tablero de coberturas se actualiza periódicamente

La radiografía, sin embargo, requiere cierta cautela. Que una provincia haya recibido determinada cantidad de dosis y exhiba una cobertura menor no demuestra por sí mismo una falla de gestión. Las características geográficas, demográficas y operativas son diferentes y la logística para llegar a zonas rurales o alejadas puede ser mucho más compleja. El propio documento oficial advierte que los datos permiten comparar distribución y aplicación, pero no establecer automáticamente una relación causal entre ambas variables.

“Contar con más información significa mejores decisiones, permite detectar brechas y fortalecer las estrategias de vacunación donde más se necesitan”, sostuvo el ministro de Salud, Mario Lugones. Más allá de la tecnología, ese será el verdadero examen del nuevo mapa: convertir los datos que ahora se pueden mirar en políticas capaces de cerrar los huecos que todavía deja la vacunación argentina.

El nuevo mapa permite hacer comparaciones casi en tiempo real, pero sus cifras no deben leerse como datos definitivamente cerrados. Las coberturas correspondientes a 2026 muestran las aplicaciones registradas hasta el último mes concluido y, por eso, necesariamente aumentarán a medida que avance el año y se incorporen nuevas dosis.

El valor principal del nuevo instrumento no reside en establecer un ranking entre provincias, sino que permite seguir tendencias, detectar territorios o grupos etarios rezagados y comparar cómo evolucionan las coberturas. El mapa, de hecho, complementa otro tablero más complejo utilizado por las autoridades sanitarias para analizar indicadores y tendencias de vacunación.

La diferencia es importante: ahora esa primera fotografía territorial también queda abierta al público, los investigadores y los medios, permitiendo observar durante el año dónde se concentran las principales brechas de inmunización.