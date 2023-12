Veintiún países competirán en el primer torneo mundial de Pole Dance en Argentina

Tal como si se tratara de una rutina de gimnasia artística, en las que se destacan las flexiones, sentadillas y abdominales, las figuras, giros y trucos que pueden desarrollarse sobre una barra horizontal, también pueden realizarse en un soporte que, con el correr de los años, viene ganando cada vez más seguidores: el pole o barra vertical.

A tal punto llegó su crecimiento, que el próximo fin de semana se llevará a cabo el primer campeonato mundial de pole dance en en el país.

Se trata de la primera edición de “World Pole Championship” organizada por la Pole Championship Network, la red nacional líder en organización de torneos de la especialidad con más de 120 competencias entre regionales y panamericanos.

Según adelantó la responsable de la organización, Mara Latasa Saloj, CEO y creadora de Pole Championship Network, el torneo se desarrollará entre el 8 y 10 de diciembre en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Pica-sso.

Saloj “descubrió” el pole dance en 2008, en EE.UU. y no lo “abandonó” más, al punto de abrir el primer estudio de la especialidad del país, Art Dance Studio. Licenciada en Marketing y con varios posgrados en negocios, no dudó en desarrollar el negocio y comenzó a organizar torneos locales y regionales. En los últimos 16 años ya lleva organizados 122 torneos, incluyendo el Campeonato Panamericano de Pole, y el Campeonato Abierto de Europa. Con ese background, Mara no dudó en encarar la realización del primer mundial de pole dance y sport en el país. “Después de los Panamericanos y del Abierto en Alemania, entendí que podíamos tener un mundial, y traer a los mejores exponentes de la disciplina”, afirmó quien también es presidente de la Asociación Argentina de Pole Sport.

En el mundial se prevé la participación de unos 250 atletas provenientes de 21 países, quienes deberán realizar más de 300 performances ante la atenta mirada de 12 jueces. Entre ellos se destacan Saulo Sarmiento, acróbata y poledancer español y actual artista del Cirque du Soleil; Coco Kehong, actual campeón mundial de origen chino, y María Luz Escalante la pole dancer argentina, primera en obtener un título mundial en Suiza 2010.

En este sentido, Escalante señaló que “en este torneo espero ver lo mejor del mundo”. Y agregó: “Los deportistas deberán sostener un aspecto artístico de calidad al tiempo de ejecutar combinaciones y figuras de alta complejidad física, en cuanto fuerza, flexibilidad y coordinación”.

Del lado de los competidores, Carlos Maldonado (de Argentina) señaló que estuvo “cuatro meses de preparación específicamente para esta coreografía, pero hay toda una preparación previa desde hace nueve”. Mientras que Camila Ailén Fernández (29 años, de Argentina) busca “poder mostrar lo que tanto le dediqué en este año, poder contar una historia y que llegue al otro lado”.

De acuerdo con el cronograma de las actividades, el viernes 8 de diciembre, se celebrará el preselectivo Argentina Pole Championship, donde los ganadores obtendrán su pase directo al mundial. El sábado 9, se presentarán las categorías amateur, duplas infantiles, juveniles, master 50 y pole show, en el que los participantes mostrarán su habilidad y creatividad en una presentación artística única.

Mientras que el cierre del evento está previsto para el domingo 10 de diciembre, fecha pensada para las competencias de las categorías profesional, elite, master 40 y pole stars. En esta última categoría, por ejemplo, participarán referentes internacionales de la disciplina después de cuatro años.

Desafío. Más allá de la organización de 122 torneos y un mundial de Pole Dance, Mara tuvo que “luchar” contra los prejuicios y pruritos ante lo sexual que implicaba esta disciplina. “Desde un principio mi gran desafío fue sacar todos los hitos y mitos relacionados con la sexualidad. Además, por aquellos años, ShowMatch tenía un segmento de pole dance, que no ayudaba en nada. Ellos mostraban una faceta más erótica del baile. No negamos que esta actividad nació en los cabarets, pero también tengamos en cuenta que el tango nació en los burdeles y lo bailaban las prostitutas con los compadritos y llegó a ser una de las danzas más respetadas en todo el mundo”, explicó Saloj, en su charla con este diario. “Mi desafío de marketing fue vencer esos prejuicios y entendimos que la organización de los este tipo de torneos era la mejor forma de mostrar otra cara. Si bien no tuve problemas en posicionar esta disciplina, todavía quedan muchas cabezas que abrir, derrumbar pruritos y preconceptos. pero cuando uno ve a estos artistas -deportistas ejecutar sus performances se da cuenta que nada tiene que ver con ese imaginario popular. Y más aún cuando lo practican desde niños y adolescentes hasta gente más grande. Muchos de los que ejercen esta disciplina están a la altura de los atletas de alto rendimiento, pero también lo practica mucha gente por hobby”, concluyó la organizadora del primer mundial de Pole Dance en el país.