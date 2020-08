Video | Piqueteros y automovilistas se enfrentaron a piedrazos en el peaje de Dock Sud

Los movimientos sociales de izquierda provocaron un corte de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata, altura peaje Dock Sud, Avellaneda, que terminó en un violento enfrentamiento contra los automovilistas que quedaron atrapados en el corte.

Nucleados en el Frente de Lucha Piquetero (FLP), integrado por el Polo Obrero (PO) y el Bloque Piquetero Nacional, fueron a protestar en reclamo de la creación de "trabajo genuino", construcción de "viviendas dignas", asistencia alimentaria y reconocimiento a las personas que realizan tareas en los comedores comunitarios.

Con el correr del tiempo, la tensión fue en aumento y cerca del medio día la manifestación terminó con un enfrentamiento con los automovilistas que descendieron de sus vehículos para la disputa a los piedrazos con los piqueteros. En los videos que trascendieron se observan las corridas y los piedrazos que se arrojaron mutuamente.

Según expresó Gustavo, uno de los conductores perjudicados, en diálogo con el canal A24, uno de los motivos del conflicto fue que no dejaban circular las ambulancias: "Están varias ambulancias y personal de salud. Estoy varado desde hace 40 minutos, no sé hasta dónde llega la cola. No hay distanciamiento, no hay nada. Tuvimos que hacer un corralito para que pudieran pasar. Hay mucha gente que está perdiendo la paciencia”.

Los movimientos sociales de izquierda realizaban un plan de lucha con cortes de tránsito en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con diversas reivindicaciones. Luego finalmente levantaron este mediodía las protestas, tras acordar una reunión para el próximo viernes con el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

Así lo confirmaron a la agencia Télam voceros de los movimientos sociales, quienes indicaron que el encuentro se desarrollará el próximo viernes, durante la mañana.

Según un comunicado conjunto de las organizaciones piqueteras, las manifestaciones se realizaron además en rutas y avenidas de cinco puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos en barrios de las ciudades de La Plata, Tandil y Olavarría.

Entre los reclamos, los manifestantes demandaron "trabajo genuino en la obra pública, construcción de viviendas con mano de obra de desocupados; asistencia alimentaria para los comedores populares; un reconocimiento económico al trabajo esencial en los comedores populares y la creación de un banco de tierras ociosas para la construcción de viviendas populares".

