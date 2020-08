Los conflictos interminables y la nueva grieta

En estos días, la Argentina está viviendo una escalada de conflictos realmente interminables, cada día un poquito más duro. Un reflejo de eso que todos ya conocemos como la grieta.

Por ser arbitrario nomás diría que el nuevo capítulo arrancó cuando el Gobierno anunció su proyecto de reforma judicial. Es un proyecto de reforma que es muy ambicioso y muy controvertido y entonces la oposición reaccionó. ¿Y cómo reaccionó la oposición? Convocando a una marcha, contra todas las recomendaciones que habían dado las autoridades sanitarias, inclusive la Ciudad de Buenos Aires, que era donde se realizaba la marcha y que está gobernada, como se sabe, por un dirigente opositor.

En esa marcha hubo hecho muy agresivos, el más agresivos de todos fue que cientos de personas fueron al domicilio de Cristina Kirchner a putearla. "Cristina Kirchner, la puta que te parió" se escuchó muchas veces, "andate a vivir a Venezuela, "chorra", etcétera. Y después se veían imágenes que eran increíbles, por ejemplo, una imagen de la cara del presidente Alberto Fernández colgado de una horca.

Luego de esa marcha, el Gobierno se endureció y la reforma judicial incorporó una provocación a los medios comunicación, por intermedio del senador Oscar Parrilli, luego salió un telegrama anunciandole un juicio de Parrilli al reconocido periodista Marcelo Bonelli, luego aparecieron en los medios cercanos al Gobierno, una denuncia de que Clarín había comprado dólares, como si fuera ilegal comprar dólares en este país, luego el Gobierno anunció que ponía precio fijo e intervenía de hecho a las empresas que proveen televisión por cable, internet y teléfonos celulares, con lo cual se afecta unos intereses de Clarín. Y luego el presidente de la Nación dijo, en respuesta al apoyo que Macri había dado a la marcha, que Macri le hizo al país más daño que el coronavirus.

La oposición le respondió en términos aún más duros y así estamos. Todo esto se da en el preludio del debate que se va a dar en el Senado sobre la reforma judicial y va a ser muy picante y muy duro, donde Cristina Kirchner, uno de los fuegos que alimenta permanentemente el ambiente, va a tener un rol preponderante y en el marco de un país que tiene dos problemas de dimensiones increíbles. Uno es la pandemia, 150 argentinos mueren por día, y todavía no le encontramos la vuelta. El segundo es el económico, que este año la Argentina va a caer 12%, hace 10 años que no crece, el comercio argentina con el mundo se redujo a la mitad en 10 años.

Es una opinión, para mí todo lo otro, toda la pelea, conspira para que lo que hay que resolver no se resuelva. Juega en contra. Es un gol en contra. Otras personas creen que no, que eso le hace bien al país. No sé. ¿No sería hora de parar un poco y ocuparse de lo importante?