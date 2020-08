Macri sube al ring, mira la Justicia y sueña con la agenda FIFA

Se subió al ring. O lo subieron a la fuerza al ring. De una forma u otra, allí está Mauricio Macri, desde Zurich, saliendo a responder en persona y polarizando con Alberto Fernández sin apelar a ninguno de sus habituales voceros. Por más que levantó el perfil político en las últimas semanas, la principal preocupación del ex presidente está en lo que pasa con las causas judiciales, sobre todo la del Correo Argentino porque teme que busquen involucrar a tres de sus hijos. Y en paralelo, afina su agenda y se entusiasma con la posibilidad de mostrarse en poco tiempo más codeándose con figuras mundiales gracias a su cargo en la Fundación FIFA. El momento de pensar en eventuales candidaturas, aseguran en su entorno, por ahora no aparece en su radar.

“Ok”. Esa fue la respuesta, lacónica, cuando le avisaron el domingo que Alberto Fernández había dicho que en la conversación telefónica que tuvieron en marzo le había planteado “que se mueran todos los que tengan que morirse”. Pocas horas después se terminó de cocinar la respuesta formal. "De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días", respondió Macri este lunes a través de una carta difundida por redes sociales. Y agregó: “La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro”.

En plena convulsión, Macri, Carrió y Sanz levantan el perfil

Desde fines de junio, Macri empezó a levantar lentamente el perfil político, con declaraciones altisonantes sobre la coyuntura y el manejo que el Gobierno está realizando de la pandemia y la cuarentena. Casualidad o estrategia, la aparición se dio en paralelo con la caída en imagen que viene teniendo el Presidente en las encuestas. En su equipo no pasaba desapercibido que poco sentido tenía confrontar con la imagen de Macri baja y la de Alberto Fernández por las nubes. Ahora califican las críticas presidenciales como "señales de debilidad".

Hasta ahora, nunca salía a responder a las críticas que le lanzaban desde el Frente de Todos. "En algún momento hay que decir basta de tanta mentira", explican a su alrededor. En marzo, cuando se dio la conversación entre el Presidente y su antecesor ya se había difundido una versión que el macrismo salió a desmentir. Pero Macri guardó silencio. Esta vez fue distinto. “Pero antes no fue Alberto directamente, ahora lo hizo y para dañar”, analizan.

Otra fuente del espacio analiza: “No es contra Macri, eso es lo que tenemos que entender. Lo que dijo es de una gravedad institucional que no es normal. Un presidente no puede mentir de esa manera”. “Y que salga a hablar no tiene nada que ver con candidaturas o rosca política”, añade.

En un escenario que ven “más radicalizado”, en el macrismo hay quienes se entusiasman con un Macri cada vez más firme “marcándole la cancha” a Alberto mientras figuras como Horacio Rodríguez Larreta suman conocimiento público en todo el país. Algo impensado hace unas semanas, hoy lo ven más posible. Choca con la posición de algunos socios de JxC, que prefieren que tenga el perfil más bajo posible.

Atento al caso Correo, Macri llamó a legisladores por la declaración de Boquin

En Zurich por lo menos una semana más, Macri por ahora se concentra en armar su estrategia en torno al mundo FIFA. Según sus asesores, va a contar un presupuesto de 1.000 millones de dólares anuales (algunos dicen que es exagerado) para proyectos vinculados al deporte y la educación. “Va a tener el peso político de un jefe de Estado, de un embajador”, sueñan. Estando en Francia se reunió con el dueño del Paris Saint Germain, el catarí Nasser Al-Khelaifi. Y su segundo en el puesto es el ex futbolista francés Youri Djorkaeff. Fútbol, política y empresariado, mundos en los que Macri se siente cómodo.

Macri, en un encuentro en 2018 con el dueño del PSG. Se volvieron a reunir hace tres semanas en París.

“Cuando arranque esa agenda van a ver la importancia que tiene”, anticipan en el PRO. Para hablar de candidaturas hay tiempo. Quienes más lo conocen dicen que no se desespera por competir.

“Su principal deseo es recibir reconocimiento”, cree un socio de JxC. ¿Podrá? El Presidente y sus funcionarios no pierden oportunidad para machacar con la herencia recibida por parte del gobierno de Cambiemos. En JxC asoman diferencias al hablar de cuestiones económicas pero en materia institucional logran unificar discursos. Desde un Rodríguez Larreta criticando la reforma judicial y marcando distancia del Gobierno hasta una Elisa Carrió tildando de “vulgar” al Presidente por sus críticas a Macri. “La vulgaridad y el agravio solo hace consolidar a Juntos por el Cambio. ¡Gracias Alberto Fernández!”, tuiteó.

La vulgaridad y el agravio solo hace consolidar a Juntos por el Cambio. ¡Gracias Alberto Fernández @alferdez! — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 24, 2020

En el espacio opositor ya hay quienes especulan con la opción de que sea candidato para tener fueros. La de las causas judiciales es hoy su principal preocupación. Activó movidas en JxC cuando allanaron a su secretario privado, Darío Nieto, en el caso de supuesto espionaje ilegal hecho por la AFI bajo su gestión. Pero más le preocupa la causa Correo Argentino, porque está convencido de que la motoriza Cristina Kirchner en una especie de revancha para implicar a sus hijos, como lo están Máximo y Florencia en causas de corrupción. Tres de ellos son accionistas de Socma desde que él les traspasó su porcentaje, por lo cual también tienen injerencia en la empresa que administraba el Correo. Desde el exterior, no dejó de llamar a legisladores para interiorizarse en cuestiones parlamentarias vinculadas al tema.

A principios de septiembre Mauricio Macri ya estará de nuevo en el país. El misterio es si se mantendrá arriba del ring o volverá a guardarse y subirá solo de manera ocasional cuando lo crea necesario.

GZ / DS