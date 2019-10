La campaña viral que exige un símbolo vegano para alimentos procesados

Un joven inició una campaña a través del sitio Change.org que en tan sólo siete horas ya obtuvo casi 25 mil firmas en apoyo a su reclamo. Se trata de Ilán Bobrowski, que exige un "símbolo vegano nacional" para los alimentos procesados.

En la carta que publicó el joven, advierte que le "cuesta mucho saber qué productos consumir" porque "los envases suelen ser engañosos". Por eso, pidió a la ANMAT que certifique los productos que no tienen componente animal, del mismo modo que sucede, por ejemplo, con los alimentos sin TACC.

"Es nuestro derecho saber qué estamos consumiendo", escribió Ilán. Y agregó: "Cada vez somos más las personas que elegimos un estilo de vida vegano, ya sea por empatía con los animales, compromiso con el medio ambiente, motivos de salud o religiosos, por eso es tan importante que el Estado nos garantice, a través del ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, su certificación".

La carta completa:

Hola, soy Ilán, soy vegano y me cuesta mucho saber qué productos consumir porque los envases suelen ser engañosos. Para que sea claro, necesitamos un Símbolo Vegano certificado por el ANMAT que indique que productos no tienen ningún componente de origen animal, así como sucede con los alimentos sin TACC. Te pido que me ayudes con tu firma para conseguirlo, es nuestro derecho saber qué estamos consumiendo.

Cada vez somos más las personas que elegimos un estilo de vida vegano, ya sea por empatía con los animales, compromiso con el medio ambiente, motivos de salud o religiosos, por eso es tan importante que el Estado nos garantice, a través del ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, su certificación.

Esto ya existe en la Unión Europea, donde hay un criterio estandarizado para productos veganos y esto también genera confianza en los consumidores. Hoy no tenemos forma de saber si un producto nacional que dice ser vegano lo es realmente.

Por eso es tan importante que el ANMAT desarrolle un símbolo vegano para etiquetar los alimentos. Les pido que me acompañen con su firma para lograrlo.

Gracias por firmar y compartir.

J.D. / EA