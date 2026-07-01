Virus Sincicial Respiratorio: ya se registraron más de 38 mil casos de bronquiolitis y esperan un aumento de contagios

Junto con el frío, la temporada alta de virus respiratorios está en camino hacia su momento más crítico. Y ya hay cifras que preocupan. Según datos del último Boletín Epidemiológico Nacional, durante las primeras 22 semanas de 2026 se notificaron más de 38 mil casos de bronquiolitis y se confirmaron 563 internaciones por Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el principal agente responsable de esta enfermedad en menores de un año.

Los especialistas advierten que el comportamiento epidemiológico observado este año anticipa un aumento de los casos durante las próximas semanas.

¿Qué es el VSR?

“El VSR es un virus de circulación estacional. Su circulación transcurre generalmente coincidiendo con las temperaturas más frías del año. Durante este período, el VSR es el causante del 60 al 80% de las bronquiolitis”, explicó Nestor Vain , pediatra y Jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía. Y agregó: “resulta imposible predecir qué lactantes desarrollarán una forma grave de esta enfermedad, ya que cerca del 80% de los casos ocurren en bebés previamente sanos, nacidos a término y sin factores de riesgo identificables”.



Desde 2024 Argentina incorporó la vacunación materna contra el VSR al Calendario Nacional, una estrategia que permitió reducir el riesgo de enfermedad grave en los primeros meses de vida. Este año, además, el Ministerio de Salud sumó el anticuerpo monoclonal de acción prolongada nirsevimab para prematuros y niños con determinadas cardiopatías congénitas. Sin embargo, especialistas y sociedades científicas sostienen que todavía existe una proporción importante de lactantes que atraviesa su primera temporada de circulación viral sin una protección adecuada.

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El cambio en el patrón de circulación también influye en la estrategia sanitaria. Durante los últimos años el VSR comenzó a mostrar picos más tardíos, en parte asociados a una mayor circulación de influenza. Ese retraso, sostienen los especialistas, abre una ventana de oportunidad para inmunizar a los lactantes que aún no cuentan con protección antes de que llegue el momento de mayor transmisión comunitaria.

¿Por qué algunos bebés siguen sin protección?

Aunque la vacunación durante el embarazo constituye hoy una herramienta clave para reducir las formas graves de infección por Virus Sincicial Respiratorio, su cobertura es estacional y la protección que recibe el recién nacido tiene una duración aproximada de seis meses.

Por eso, los especialistas como Vain sostienen que “muchos bebés nacidos fuera de la ventana de vacunación, hijos de madres no inmunizadas o nacidos antes de que la madre desarrolle anticuerpos suficientes, pueden quedar expuestos durante su primera temporada de circulación del virus”. Diversas sociedades científicas argentinas y latinoamericanas recomiendan combinar la vacunación materna con anticuerpos monoclonales de larga duración para ampliar la protección y reducir internaciones y complicaciones respiratorias.